8 間低價自建的房子

我們常常覺得自己蓋房子似乎要付出不少的金錢，但是多虧了建材的日益進步，市場上不乏偏低價，又可以為你打造舒適生活的建材可供使用。雖然我們希望能在蓋房子的時候盡可能地節省成本，但是也不能忽略了對環境的關懷，選擇可持續發展且耐用的素材，打造出對環境傷害低的房子。我們今天就要帶你看看，由傑出的專家們所打造出的 8 間低成本，但是對環境友善的房子。
這是一間外觀十分簡單的房子，土黃色的牆面十分穩重，也讓人聯想到泥土的質地。最值得注意的是由甘蔗和木材所編織而成的遮雨棚。
來自 A4ESTUDIO 的專家們使用了強化混凝土、鋼以及木頭，打造出這間美麗的 90 坪的山間住宅。建築師最大的挑戰就是要讓房子的外型和諧地融入在周圍的葡萄園中，而你可以看到建築的外牆非常有自然的氣息。
這間用絕緣板建造的房屋既實惠又兼具可持續性。最新一個被建議作為隔熱板房子的素材就是 SIP 技術。膨脹聚苯乙烯能夠減少溫度衝擊，而這些面板的表面能上不同的塗料，由於這種科技沒有使用水或是汙染物，因此非常環保。
有些建築師擁有對建材的熟悉度以及與生俱來的絕佳美感，這間住宅的建築師使用貨版搭建出住宅的外觀，並且把它們都漆成白色。獨特卻又環保的特性，讓人不禁拍手叫好!
雖然依照結構的複雜性的不同，交屋時間也有所變化，但一般來說，預置房屋可以在短短兩個多月的時間裡蓋好。而一般人會認為預置房屋與美觀沾不上邊，但看看這間住宅，落地窗的設計是不是很美呢?
預置房屋也能打造成平屋頂的造型。雖然預置房屋的建材有其優缺點，但不可否認的是它縮短施工時間以及節省大量成本的優勢。更重要的是，只要將這重責大任交給對的設計師，預置屋也能夠亮麗美觀!
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