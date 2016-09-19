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8 間低價自建的房子

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
화성 봉가리주택 - 아빠와 아들의 아지트가 있는 집, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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我們常常覺得自己蓋房子似乎要付出不少的金錢，但是多虧了建材的日益進步，市場上不乏偏低價，又可以為你打造舒適生活的建材可供使用。雖然我們希望能在蓋房子的時候盡可能地節省成本，但是也不能忽略了對環境的關懷，選擇可持續發展且耐用的素材，打造出對環境傷害低的房子。我們今天就要帶你看看，由傑出的專家們所打造出的 8 間低成本，但是對環境友善的房子。

1.簡單穩固

Puerto Roldán - Lote 390, Erb Santiago Erb Santiago 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Erb Santiago

Erb Santiago
Erb Santiago
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這是一間外觀十分簡單的房子，土黃色的牆面十分穩重，也讓人聯想到泥土的質地。最值得注意的是由甘蔗和木材所編織而成的遮雨棚。

2. 山間的美屋

Casa Evans, A4estudio A4estudio 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
A4estudio

A4estudio
A4estudio
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來自 A4ESTUDIO 的專家們使用了強化混凝土、鋼以及木頭，打造出這間美麗的 90 坪的山間住宅。建築師最大的挑戰就是要讓房子的外型和諧地融入在周圍的葡萄園中，而你可以看到建築的外牆非常有自然的氣息。

3. 環保之家

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這間用絕緣板建造的房屋既實惠又兼具可持續性。最新一個被建議作為隔熱板房子的素材就是 SIP 技術。膨脹聚苯乙烯能夠減少溫度衝擊，而這些面板的表面能上不同的塗料，由於這種科技沒有使用水或是汙染物，因此非常環保。

4. 貨板

Casa Manifiesto, James & Mau Arquitectura James & Mau Arquitectura
James &amp; Mau Arquitectura

James & Mau Arquitectura
James &amp; Mau Arquitectura
James & Mau Arquitectura

有些建築師擁有對建材的熟悉度以及與生俱來的絕佳美感，這間住宅的建築師使用貨版搭建出住宅的外觀，並且把它們都漆成白色。獨特卻又環保的特性，讓人不禁拍手叫好!

5. 預置房屋

Modernes Ferienwohnhaus in Anlehnung an ein traditionelles Drempelhaus, Möhring Architekten Möhring Architekten 人字形屋頂
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
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雖然依照結構的複雜性的不同，交屋時間也有所變化，但一般來說，預置房屋可以在短短兩個多月的時間裡蓋好。而一般人會認為預置房屋與美觀沾不上邊，但看看這間住宅，落地窗的設計是不是很美呢?

6. 組合屋

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組合屋也可以跟一般的木材以及石材結合，上圖的這間住宅，就是經過完美設計的立方體房屋，而其米白色與深灰色的搭配也十分完美。

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7. 實惠

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預置屋的好處就是其超群的尖端技術，讓房子本身可以承受極高或是極低的溫度，但是這樣優良的建材的成本卻又相當實惠，是不是讓人很心動呢?

8. 美夢成真

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
COLECTIVO CREATIVO

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預置房屋也能打造成平屋頂的造型。雖然預置房屋的建材有其優缺點，但不可否認的是它縮短施工時間以及節省大量成本的優勢。更重要的是，只要將這重責大任交給對的設計師，預置屋也能夠亮麗美觀!

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