8 間低價自建的房子

我們常常覺得自己蓋房子似乎要付出不少的金錢，但是多虧了建材的日益進步，市場上不乏偏低價，又可以為你打造舒適生活的建材可供使用。雖然我們希望能在蓋房子的時候盡可能地節省成本，但是也不能忽略了對環境的關懷，選擇可持續發展且耐用的素材，打造出對環境傷害低的房子。我們今天就要帶你看看，由傑出的專家們所打造出的 8 間低成本，但是對環境友善的房子。