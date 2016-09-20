披著平房外皮的二層樓住宅

由於它的堅固性以及美麗，石材自古以來就是人們鍾情的天然建材。時至今日，雖然以石頭建成的住宅已經較為少見，但它還是值得我們欣賞讚嘆的美好素材。這本點子簿我們要帶你體驗石頭的純粹之美，帶你欣賞由石頭所建成的霸氣建築。第一眼看到它的時候，你會被雄偉的石頭給吸引住，而踏入這個家之後，你更能看到不同自然素材所撞擊出的和諧之美。
現在就讓我們踏入建築師的完美傑作中。
利用大量的石材所搭建而成的外觀，讓所有經過的路人都忍不住對其行注目禮。除了石材之外，窗戶、門、屋頂以木頭、陶瓷、玻璃以及鐵等建成。這間住宅使用的中性色系，讓人感到十分溫暖自在。
誰會想到這間石屋居然還暗藏了一個辦地下室呢? 這個半地下室除了可以讓車開進去外，裡面也有一些房間。至於是什麼房間呢?讓我們賣個關子，看下去吧!
雖然住宅外觀以石材搭建而成，但是因為其設計的造型，這間住宅還是混身散發現代感。另外，圍繞著房子的簡約庭院十分清新也很有現代感。
首先我們要看的是餐廳的空間，吸引我們注意的是那大量流動的自然光，而這來自於大面積的窗戶。你可以看到餐廳與其他的生活區域並沒有用牆隔開，反而是使用家具以及不同的地面材質做區別。
客廳與餐廳間最值得注意的焦點就是劃分這兩個區域的黑色火爐。火爐除了有實際的功用外，也為室內帶來古典懷舊的氛圍。
一踏進廚房，我們都被它寬敞的面積給嚇著了! 接著讓人看得目瞪口呆的就是光滑的大理石流理台以及吧檯。而廚房的系統櫃與冰箱的表面也十分潔淨光亮，是十分有現代感的廚房。
引向樓梯的走道採用深色系的磁磚地板，上面鋪上了古典圖樣的地毯，搭配上木質的收納櫃，立刻讓平凡的走道一點也不平凡。嵌入天花板的照明以及地面的照明燈，更是讓這個常被忽略的小空間閃閃發亮著。
如果你不喜歡直接的照明效果，那不如參考這有木質地板的臥室的照明設備。而臥室的大窗戶可以直接通往戶外的庭院，非常方便。
浴室的面積也非比尋常。木頭的洗手台是不是很有芬蘭桑拿浴的感覺呢? 大面積的鏡面讓浴室的空間更加明亮了! 深灰色的磁磚地板帶給人安心感，也凸顯白色衛浴設備的潔白純淨。
使用大量木頭的書房除了飄散書香外，更有濃濃的自然氣息。小面積的石牆也呼應著這個家的外觀。
最後我們要看的就是戶外的庭院與露臺。不得不說，這大面積的庭院真的是種奢侈! 而有屋頂遮蓋的路台也非常適合與親朋好友在此一邊欣賞庭院的花草，一邊飲酒作樂。而從這個角度，我們還能欣賞到木頭以及石頭交織出的美好反差。
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