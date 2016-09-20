披著平房外皮的二層樓住宅

由於它的堅固性以及美麗，石材自古以來就是人們鍾情的天然建材。時至今日，雖然以石頭建成的住宅已經較為少見，但它還是值得我們欣賞讚嘆的美好素材。這本點子簿我們要帶你體驗石頭的純粹之美，帶你欣賞由石頭所建成的霸氣建築。第一眼看到它的時候，你會被雄偉的石頭給吸引住，而踏入這個家之後，你更能看到不同自然素材所撞擊出的和諧之美。

現在就讓我們踏入建築師的完美傑作中。