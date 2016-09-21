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10 個讓牆面更具現代感的妝點方法

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Remodelación Casa Habitación Interlomas, Huixquilucan Estado de México, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. 現代風玄關、走廊與階梯
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不知道你是否有注意到，牆壁佔家中頗大面積，並且常常左右著人們的視覺想像? 像是畫布一樣充滿彈性以及可能性的牆面，其實是最能讓你揮灑裝飾創意的地方，因此你千萬別讓牆面只是一臉愁容地佇立著!

為了讓牆面受到更多的細心照料，我們要為你介紹 10 種讓牆面看起來更有現代感的妝點方法。有些方法簡單到你自己就能達成，有些較為複雜的方法，則可以在達人們的協助下完成。

快讓我們來看看這 10 種妝點方式吧!

1. 天然纖維

A902, ArquitectosERRE ArquitectosERRE 現代風玄關、走廊與階梯
ArquitectosERRE

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使用天然纖維，例如黃麻或是拉菲草軟木，能夠讓你的牆面看起來更有天然的原始味道。這些素材有不同的顏色，因此你可以依照你的喜好決定色調。而這樣的材質也能讓居住的人更為舒適。

2. 馬賽克磁磚

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Ancona + Ancona Arquitectos

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馬賽克磁磚十分耐用易清洗，因此是妝點浴室牆面的基本款。當它獨自存在時看起來似乎有點生冷，但要是你將之結合木頭等素材，就能營造出溫馨的氣氛。

3. 木頭牆面

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Herman Miller México

Herman Miller México
Herman Miller México
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你是無可救藥的木頭控嗎? 那來面木牆如何? 以木板所搭建而成的牆面其實可以很時尚，尤其是搭配上一幅現代的畫作，或是簡單的圖樣布料，就能有截然不同的效果。

4. 磚牆

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Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
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磚牆可以為牆面帶來強烈的個性，尤其是如果你發揮一點小創意，設計與眾不同的磚頭堆疊方式，就能讓牆面更有層次。

5. 壁紙

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Prestigious Textiles

Sabi

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
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挑選你喜歡的圖樣的壁紙，就能為你的牆面，甚至是室內空間帶來不同的風格。

6. 植物牆

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像這樣簡約的潔白空間，利用植物打造出一面綠，能夠讓室內更溫暖之外，也能讓居住的人更能呼吸到來自自然的氣息。

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7. 藝術裝飾

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Excelencia en Diseño

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一幅現代的畫作，或是充滿現代感的裝飾品，能夠輕鬆地點亮牆面。像是上圖使用了幾個紅色與綠色的小方塊，成功地成為牆面的現代藝術品。

8. 還是壁紙

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壁紙能讓你的室內空間變得不一樣。剛才我們看到的是配合古典風格而挑選的壁紙，如果你偏好粉嫩生活，那麼粉綠色的條紋壁紙能夠讓你美夢成真。

9. 壁貼

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Urban ART Berlin

Urban ART Berlin
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壁紙似乎佔太多面積，讓視覺有點雜亂? 那麼你可以選擇小型的壁貼，裝飾不太有人注意到的小角落。

10. 家中的森林

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想要在家裡就像在森林般地自由自在嗎? 那讓你的牆穿上森林的外衣吧! 上圖的壁紙，是不是讓你有置身在大自然中的錯覺呢?

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