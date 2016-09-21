10 個讓牆面更具現代感的妝點方法

不知道你是否有注意到，牆壁佔家中頗大面積，並且常常左右著人們的視覺想像? 像是畫布一樣充滿彈性以及可能性的牆面，其實是最能讓你揮灑裝飾創意的地方，因此你千萬別讓牆面只是一臉愁容地佇立著!
為了讓牆面受到更多的細心照料，我們要為你介紹 10 種讓牆面看起來更有現代感的妝點方法。有些方法簡單到你自己就能達成，有些較為複雜的方法，則可以在達人們的協助下完成。
快讓我們來看看這 10 種妝點方式吧!
使用天然纖維，例如黃麻或是拉菲草軟木，能夠讓你的牆面看起來更有天然的原始味道。這些素材有不同的顏色，因此你可以依照你的喜好決定色調。而這樣的材質也能讓居住的人更為舒適。
馬賽克磁磚十分耐用易清洗，因此是妝點浴室牆面的基本款。當它獨自存在時看起來似乎有點生冷，但要是你將之結合木頭等素材，就能營造出溫馨的氣氛。
你是無可救藥的木頭控嗎? 那來面木牆如何? 以木板所搭建而成的牆面其實可以很時尚，尤其是搭配上一幅現代的畫作，或是簡單的圖樣布料，就能有截然不同的效果。
磚牆可以為牆面帶來強烈的個性，尤其是如果你發揮一點小創意，設計與眾不同的磚頭堆疊方式，就能讓牆面更有層次。
挑選你喜歡的圖樣的壁紙，就能為你的牆面，甚至是室內空間帶來不同的風格。
一幅現代的畫作，或是充滿現代感的裝飾品，能夠輕鬆地點亮牆面。像是上圖使用了幾個紅色與綠色的小方塊，成功地成為牆面的現代藝術品。
壁紙似乎佔太多面積，讓視覺有點雜亂? 那麼你可以選擇小型的壁貼，裝飾不太有人注意到的小角落。
想要在家裡就像在森林般地自由自在嗎? 那讓你的牆穿上森林的外衣吧! 上圖的壁紙，是不是讓你有置身在大自然中的錯覺呢?
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