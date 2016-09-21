10 個讓牆面更具現代感的妝點方法

不知道你是否有注意到，牆壁佔家中頗大面積，並且常常左右著人們的視覺想像? 像是畫布一樣充滿彈性以及可能性的牆面，其實是最能讓你揮灑裝飾創意的地方，因此你千萬別讓牆面只是一臉愁容地佇立著!

為了讓牆面受到更多的細心照料，我們要為你介紹 10 種讓牆面看起來更有現代感的妝點方法。有些方法簡單到你自己就能達成，有些較為複雜的方法，則可以在達人們的協助下完成。

快讓我們來看看這 10 種妝點方式吧!