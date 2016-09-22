秋意濃! 讓秋色進駐家中的簡單佈置方法

秋天可以說是一年中最美麗的季節，當陽光照射在變黃的樹葉上時，那閃亮的顏色是大自然最美麗的藝術品。秋天的景色是浪漫的，也是有些寂寥的。如果要讓秋色進駐家中，其實只要掌握一些小要點，就能讓室內的空間充滿秋天的魅力。
我們今天幫你整理了幾個讓家中點上秋色的方法，也許你也可以趁著換季時分，為家裡換上新的面貌。
帶有棕紅色的磚頭可以為家中帶來秋天的氣息，但是如果牆面都是同樣一個顏色，未免顯得過於單調。你可以選擇各種不同深淺色系的棕紅色的磚頭，然後堆砌在牆面上，房間立刻秋意濃!
說到秋天的顏色，大部分的人會聯想到棕色與黃色。如果你不想要大幅度改變家中的佈置，你可以更換沙發的座椅套。例如上圖，簡單的棕色座椅套讓客廳的空間立刻散發秋天的味道。
墨綠色也許不是最為普遍的秋色，但是卻可以是讓你的家中秋意濃的特殊顏色。你可以選擇將餐廳或是其他房間的牆面漆上墨綠色，或是選擇墨綠色的小家具。
易更換且實惠的布簾是讓家中有個不一樣面貌的好方法，你可以選擇棕橘或黃等讓你聯想到秋天的顏色，簡單地讓房間有個浪漫的秋天氣氛。
黃色的家具也是秋天捎來的信息，不過切記不要選擇過於明亮色系的黃色，而是選擇偏土黃色調的家具，這樣更能符合秋天的意象。
不知道如何選擇對的家具? 專家們很樂意協助你!
除了布簾之外，抱枕套也是簡單的妝點方式。你可以效法上圖，為抱枕換上秋天的顏色，輕鬆地讓秋風吹進房間內。
想要踏在秋天上嗎? 你可以選擇像上圖一樣土黃以及橘色系的磁磚地板，將它們與不同圖樣的磁磚搭配，這樣就是更活潑的秋天佈置法!
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