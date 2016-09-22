秋意濃! 讓秋色進駐家中的簡單佈置方法

秋天可以說是一年中最美麗的季節，當陽光照射在變黃的樹葉上時，那閃亮的顏色是大自然最美麗的藝術品。秋天的景色是浪漫的，也是有些寂寥的。如果要讓秋色進駐家中，其實只要掌握一些小要點，就能讓室內的空間充滿秋天的魅力。

我們今天幫你整理了幾個讓家中點上秋色的方法，也許你也可以趁著換季時分，為家裡換上新的面貌。