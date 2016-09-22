廢棄工廠大變身! 充滿藝術風的現代住家

即使是置身現代化都市，我們還是常常會看見一些廢棄的倉庫和工廠，隨著時光頹圮的外貌令人望之心傷，與其任它廢置，不如動些腦筋把它們改造成可以居住的住家。今天要介紹的一個令人難以置信的改造專案，是由馬德里 Beriot, Bernardini 建築設計師團隊所負責，在專家精心規畫設計下，採用打造閣樓的手法，將閒置的空間改頭換面，不僅賦予了它新的生命力，裝修完成後濃厚的藝術氣息，更是令所有人一看就愛上，現在就立刻來參觀！