廢棄工廠大變身! 充滿藝術風的現代住家

即使是置身現代化都市，我們還是常常會看見一些廢棄的倉庫和工廠，隨著時光頹圮的外貌令人望之心傷，與其任它廢置，不如動些腦筋把它們改造成可以居住的住家。今天要介紹的一個令人難以置信的改造專案，是由馬德里 Beriot, Bernardini 建築設計師團隊所負責，在專家精心規畫設計下，採用打造閣樓的手法，將閒置的空間改頭換面，不僅賦予了它新的生命力，裝修完成後濃厚的藝術氣息，更是令所有人一看就愛上，現在就立刻來參觀！
原有的空間殘破不堪，但結構中卻隱約存在著一股魅力。山牆式屋頂的鋼架和天花板的木材都已完全曝露了出來，建築師打算把這些原始結構保留下來加以運用。放眼望去，整個空間全無區隔，可能不怎麼適合家庭的生活起居，設計師打算在既有框架下，創造出個別空間的隱私感。
現代建築流行將空間整個打通，讓生活起居中的各種功能融合為一。但是全然開放式的佈局卻未必適合每個家庭，許多人因此開始渴望能有私人喘息的空間。設計師在此採取開放式的格局，但又創造出許多分離式的空間，讓家庭成員能享有隱私性，只要進入個人的地盤，便可放鬆心情休息。
這款聰明的設計既不放棄開放式空間的優點，卻又巧妙地安插入私人隱密角落。設計師在此發揮想像力，運用隔板、玻璃、地板、色彩等多種元素，將空間重新區隔出許多不同的功能性來，工作、休息、用餐得以連成一氣，卻又各有自己專屬的舞台。
廚房設計得精巧簡單，與其他空間有著區隔卻又連通一氣。牆板將廚房和餐廳分割成兩個區塊，彼此又緊密地毗連一起。空間裝潢極具藝術氣息，個性化的趣味性飾品充分流露出屋主的品味，和廚房裡多彩的器皿及植物擺飾相映成趣。
大面積的空間區位被保留了下來，但以單片大型玻璃取代了原來的分割小窗。向外推出的屋簷，以及捲動式的百葉窗，讓室內免受夏天豔陽的曝曬，在冬季時則可以讓室外陽光流瀉進來。棕色壁磚和暖色傢具構成圓融的視覺，坐在這裡面向敞亮的窗外，身心都能獲得良好的休憩。
壁爐旁邊是一整面裸露出來的磚牆，黑色壁爐是空間裡最引人注目的焦點，高聳的煙管一路通向屋頂，和白色方格桌面、木質地板及磚紅牆面構成完美的視覺，溫馨中盡顯氣派，瀰漫著濃濃的藝術家風範，讓人很想坐下來品嚐一杯香醇咖啡，寧賞一曲海頓交響樂。
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