焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (9 月 18 日)

今天是中秋假期的最後一天，不知道你們是不是都有開心吃柚子跟烤肉，享受跟家人的團聚時光呢? 雖然這次有颱風來攪局，我們還是希望你的假期充滿愛與溫暖。

本週最受你們歡迎你的點子簿，似乎都跟自然有關。而這幾本點子簿的家都是能凝聚全家感情的寬敞好空間，也許這也是它們登上前五名的原因吧?!

本週你有下賭盤嗎? 快來看看是不是又猜對了呢?