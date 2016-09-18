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焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (9 月 18 日)

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
山里のいえ, toki Architect design office toki Architect design office 現代風玄關、走廊與階梯 木頭 Wood effect
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今天是中秋假期的最後一天，不知道你們是不是都有開心吃柚子跟烤肉，享受跟家人的團聚時光呢? 雖然這次有颱風來攪局，我們還是希望你的假期充滿愛與溫暖。

本週最受你們歡迎你的點子簿，似乎都跟自然有關。而這幾本點子簿的家都是能凝聚全家感情的寬敞好空間，也許這也是它們登上前五名的原因吧?!

本週你有下賭盤嗎? 快來看看是不是又猜對了呢?

1. 完美的田園生活

奈良町の家, ATELIER N ATELIER N 庭院
ATELIER N

ATELIER N
ATELIER N
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這間緊鄰農地的寬敞住宅非常適合想要過愜意鄉間生活的你，而最令人驚豔的不是客廳或是廚房，而是那大面積的浴室。

忘記那間驚人浴室的樣貌嗎? 趕快點此溫習一下。

2. 別出心裁的家

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

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城市中的闔家歡! 高樓環繞的獨棟住宅中出現的家，除了雄偉的外觀讓人印象深刻之外，室內許多別出心裁的設計更是出乎人的意料之外。還記得那個利用樓梯下方的空間所設計出的小書房嗎? 那妥善利用每個家中角落的用心，值得你回顧!

3. 山的呼喚

山里のいえ, toki Architect design office toki Architect design office 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 木頭 Grey
toki Architect design office

toki Architect design office
toki Architect design office
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喜歡到山中呼吸新鮮的空氣嗎?那麼住在山中怎麼樣呢? 盡享山間悠閒時光! 坐落在山裡的優雅日式住宅所出現的住宅內部充滿了木頭的溫暖氣息，簡約的設計似乎能讓人回到原始的生活，開啟無欲的生活!

4. 壁爐的愛

ナチュラルスタイルでゆったり暮らす, アトリエグローカル一級建築士事務所 アトリエグローカル一級建築士事務所 房子
アトリエグローカル一級建築士事務所

アトリエグローカル一級建築士事務所
アトリエグローカル一級建築士事務所
アトリエグローカル一級建築士事務所

大家族一起生活雖然熱鬧，但也容易有所爭吵。大家族看過來!有停車位的雅緻木頭住宅用壁爐維繫著全家的感情，而和室的空間則讓想要靜一靜的家庭成員能有沉思的空間。除此之外，這個家的餐廳，還散發出日系咖啡館的味道呢!

5. 住在森林中的貴公子

Denver Street Lot 7, Uptic Studios Uptic Studios 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Uptic Studios

Denver Street Lot 7

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

相較於樸實的森林小屋，這間住宅從外觀就十分不凡，踏入室內後，裡頭高貴優雅的擺設以及設計更是堪稱住在森林中的貴公子。點此回味這間住宅的美吧!

與現代接軌! 充滿年代感的老住宅時尚變身
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房子

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浴室

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4.5

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