擁抱大自然！用原始素材打造的湖邊住宅

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這裡在80年代時曾經是一座養蜂場，荒廢多年後由WSM ARCHITEKTEN團隊著手將它變成一個舒適又大器的住家。融合了傳統元素的現代建築散發獨魅力，更棒的是，這間腹地廣大的住宅就座落於德國第五大淡水湖— 施坦貝爾格湖區，在如畫般的美景、清新的大自然氛圍中佇立的這座夢幻住宅真的擁有了一切！讓我們快來欣賞一下。
這棟住宅的外牆讓人印象深刻，現代設計融合了鄉村元素與週遭的自然環境不謀而合，建築上半部的木條裝飾簡約又有一點海島風情，潔淨無暇的白色牆面與木造屋頂形成了鮮明卻不突兀的對比。。
這裡其實是住宅的背面，我們可以看到在一樓的入口處用大面的玻璃拉門隔開，鋪上整片木板作為戶外與室內的緩衝。後院看得出來是整理過的，卻不顯得太人工，似乎是故意隨性的佈置好，讓人走出來就能夠無違和的享受整個大自然。
從這裡看，你可以立刻感受到那一整面玻璃拉門帶來的寬敞、明亮。室內裝潢的設計也走現代的風格，同時搭配了一棟鄉村住宅的元素。看看這個餐廳，選用斯堪地納維雅風格的木長桌和一旁的木製矮櫃，簡單、、樸實、原始的觸感保留了經典的鄉村風格。像外牆一樣潔白的牆面與天花板，跟木底板相襯著，營造整間住宅更溫暖、明亮的氛圍。
一個超現代的廚房出現在鄉村風的家裡是不常見，但這就是這間房屋的設計師聰明的地方了。這個廚房用了大量的不鏽鋼和木頭材料相配，神奇得將不鏽鋼太尖銳的工業感用原始、溫暖的木質調中和了。俐落、簡約的線條讓這間廚房兼顧時尚與實用，這種異材質的搭配是不是很神奇呢？
浴室一樣採用了原始的素材，木頭地板和粗獷的石材似乎把大自然帶進了屋內。木地板的溫暖色調讓這個空間顯得有點像三溫暖的氛圍。線條簡單的水龍頭、五金件、玻璃隔間的淋浴間，又還給這個浴室現代感的風格，真的非常有巧思。
終於我們到了這棟住宅最特別的地方—閣樓。我們從外面看到的搶眼木條從屋內看是這樣的，窗外的景致絕對是得天獨厚的優勢，看出去有種海島風格的魅力。通透的視野、屋頂開的天窗讓整個空間被陽光浸染著，襯上從一而終的溫暖木地板、清涼的白色天花板，完美呼應整間住宅的風格。晚上甚至可以想像就這樣躺在天窗下看著滿天星星，是不是很浪漫呢！
這樣的湖邊住宅是不是你所嚮往的呢？想看更多大自然裡美宅：聽山說故事:-質樸外觀、現代內在的大房子