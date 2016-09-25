擁抱大自然！用原始素材打造的湖邊住宅

這棟住宅的外牆讓人印象深刻，現代設計融合了鄉村元素與週遭的自然環境不謀而合，建築上半部的木條裝飾簡約又有一點海島風情，潔淨無暇的白色牆面與木造屋頂形成了鮮明卻不突兀的對比。。

這裡其實是住宅的背面，我們可以看到在一樓的入口處用大面的玻璃拉門隔開，鋪上整片木板作為戶外與室內的緩衝。後院看得出來是整理過的，卻不顯得太人工，似乎是故意隨性的佈置好，讓人走出來就能夠無違和的享受整個大自然。