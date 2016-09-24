隨著世代更替一起脫胎換骨! 防震度升級的獨棟住宅改造記

有著一定屋齡的老宅除了素材和內部裝潢的磨損，經過幾十年，住在裡面的家族成員組成也必定有所改變吧？把空著的房間拿來做其他用途，就像湊和著不合腳的鞋子一樣不順心。
大改造最過癮的地方不只是汰換掉舊的裝潢，而是以現階段的居住需求為重心，重新設計適合的機能安排。這次要介紹的是由COIL松村一輝建設計事務所負責的37年老宅改造，除了讓房子跟上時代變遷的腳步，在耐震度上也加強處理，以一種不輸新建房的姿態重生。
改造前可以看到住宅外觀已被長到一定高度的樹木遮蔽住不少，除了把陽光也一起擋在了門外，樹木受限於窄窄的門廊前似乎也長得很不痛快。
在耐久防災性的考量下，將原本的瓦屋頂改成亞鉛鋁合金板，不僅只占原本重量的1/8左右，在整體建物重心從屋頂轉移到下盤的情況下，屋子也將更安定穩固。經過了37年的使用，除了性能的老朽，房子的動線也有重新安排的必要性。把門的開口位置稍加改變、移走長得太高的樹木，最後將連接對外道路與家門口的階梯也進行整修，終於能清楚看見以穩重灰色調重新佈局過的建築外
Before: 外玄關堆滿了異材質的雜物，雖說是長久下來的生活痕跡，卻難免令人感到雜亂無章。
After: 把堆積在門外玄關的雜物堆全部移走，砌上混凝土小段階，將原本的玄關開口更改到裡面一些，拉長了的走廊距離使視覺空間更為寬敞。以灰泥重新塗整過的牆壁外觀變得成穩有質感，看上去是不是清爽許多呢？
Before: 改造前的樓梯間採光不良，晦暗程度令樓梯彷彿更加陡峭。階梯後端為了配合彎度，靠近扶手側的踩踏板寬度十分窄小，在上上下下的日常生活中很容易有一失足便受傷的危機。
重新整理過樓梯間下方的走廊空間，移走不必要的傢俱。充足的光線一路跟隨著往二樓延伸的樓梯，開放感倍增。樓梯下方增設大大的淡色木質收納櫃，鏤空的樓梯設計雖然與之前沒有太大不同，但是修正了尾端處，配上線條簡單時尚、扶著更為順手安全的黑色扶手。經過這些改變，陰鬱壓迫感十足的樓梯間已完全消失，陽光和自然的木質裝潢讓這裡也成為屋內的一處好景。
Before: 原本一樓外面有樹木遮擋，雖說看似有些綠意，但光線進不到室內，讓家裡更顯晦暗老舊。室內裝潢素材經過經年累月的使用也已損耗褪色了許多，就算是好好的清掃過了也缺乏整潔感。
After:整個室內空間在改裝後變得明亮整潔。原木地板踩踏起來十分溫暖，在客廳的空間好像就算隨意躺臥著也很自在舒適。少了樹木的遮蔽自然光大量的進駐，通風性也變得良好。改變廚房的位置，使用系統式流理臺，下方有大量的收納空間。在廚房與客廳之間以白色透明感的布簾作為沒壓迫感的隔間。
After: 減少了部分的地板面積，替換成欄柵木材，增加更多的光線流動性，雖然在一些情況下有越多的地板面積在使用上會更便利，但是也需充分考量家族成員的合用度。
好的建築師在改造的時候能夠發現問題、分析屋主的需求再提供最適合的設計。這個建物雖然經過全面翻新，卻保留了一些舊時的生活輪廓，在耐震度上加強、並使用能源節省度達到4級的斷熱材，整個房子從裡到外都煥然一新。
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