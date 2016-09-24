隨著世代更替一起脫胎換骨! 防震度升級的獨棟住宅改造記

有著一定屋齡的老宅除了素材和內部裝潢的磨損，經過幾十年，住在裡面的家族成員組成也必定有所改變吧？把空著的房間拿來做其他用途，就像湊和著不合腳的鞋子一樣不順心。

大改造最過癮的地方不只是汰換掉舊的裝潢，而是以現階段的居住需求為重心，重新設計適合的機能安排。這次要介紹的是由COIL松村一輝建設計事務所負責的37年老宅改造，除了讓房子跟上時代變遷的腳步，在耐震度上也加強處理，以一種不輸新建房的姿態重生。