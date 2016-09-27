老公寓大翻身: 擁有精緻磁磚地板的家

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在平凡之中找到些不平凡，這是生活的一種選擇；只要我們用心生活，其實不難發現生活中所存在的不平凡。所有事物都將因為時間流逝而老去，原本的老舊公寓也曾有過它的風華年代，但人們總喜愛新穎美好的事物。在OAK 2000團隊的專家們的改造下，讓這棟位在巴塞隆納的舊公寓，在經歷過風華年代歷經歲月洗禮後還能大翻身，呈現出具現代風的新面貌。
雖說深色的木門架可以給空間一種沉穩的氛圍，但搭配上暗黃色的牆面及昏暗的燈光，這樣完全呈現出老舊公寓的典型風格，看著照片隱約都能聞到一股老舊的氣味。
淘汰掉老舊的木門架，更用潔白的色調汰換掉那暗黃色的不堪，搭配良好的採光，公寓彷彿獲得新生。並且也保留了些許木頭的溫度，讓居家的氣息保持溫馨。
打開木門，陽光從室外灑入，讓空間帶有淡淡田園風的現代感；不連接的拼接磁磚，似乎也將空間作出了無壓力的區隔。
利用些許裸露的管線搭配純白的色調融合餐廳跟廚房，讓淡淡的工業風融入這極簡約的風格裡。
在這樣一個小空間裡其實不太需要太多的綴飾，安靜乾淨就是一個完美衛浴的典範，在這裡能沖洗掉一切的煩擾與不順遂，同時也能帶走這片乾淨給予的舒適。
延續著公寓改造後的色調，依舊使用了統一的純白，包含床單及被套，讓臥室的空間雖小，卻不會因為其他東西而感到狹窄；而且在這樣休息的空間中，也因為這樣的小巧，而提供了更多的安全感。
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