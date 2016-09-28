8個保證讓你一眼愛上的精緻小廚房

如果家裡的廚房位置是長形的，設計多樣性可能受限，但這並不代表你無法打造出夢想中的廚房！上圖就是一個很好的例子：以木材為主要材質，一邊是煮飯的電爐，另一邊是料理台和用餐空間。牆上的木架用作擺放酒杯、酒瓶，是個實用的儲物空間之餘，也可以讓主人展示心愛的珍藏。