8個保證讓你一眼愛上的精緻小廚房

試想想，每天下班後拖著疲憊的身驅，飢腸轆轆的你進門後第一件會做的事就是進廚房、翻冰箱，希望從食物中尋找安慰，以好好慰勞工作一整天的自己。對於許多人，特別是愛下廚的朋友來說，廚房確實是「家的靈魂」——它不僅是個擺放果腹的食物的地方，還是個凝聚親朋好友的「聖地」，讓人透過煮食尋找共同樂趣和共渡美好的時光。homify 深知廚房的重要性，也深知不是每個人的家裡都有個夢幻大廚房，所以這一次網羅了八個讓人一眼就愛上的精緻小型廚房，為大家提供創新的裝潢靈感！
眾所周知，開放式的廚房能夠擴大空間感之餘，也能夠瞬間提升房子的時尚度。這一項設計的重點在於實用性高的廚具組合，以及在圖片右下、有別於一般的迷你餐廳位置，為房子帶來舒適隨意感。迷你餐廳的旁邊則擺放了一大張可睡式沙發，真適合吃完飯後直接攤軟在上面慵懶好一陣子！細心的朋友們，你或許也留意到設計師善用牆壁空間，聰明地打造了擺放紅酒的專屬區域吧？
顧名思義，中島式廚房的特點就是那個像小島一樣的多功能料理平台。把烤箱或洗豌機嵌入這樣的小島中，節省空間之餘也帶來便利。
另一個中島式廚房的例子裡，電爐裝在小島上，搭配純白廚櫃和木板為面料的料理台。簡約設計實用性高之餘，看起來也賞心悅目。
如果房子的坪數真的太小的話，大家不妨考慮一下直立隱藏式廚房。平常不用的時候可以把摺疊門關起來，外表就像是個大衣櫃一樣不佔太多的空間；有需要的時候再把門打開，一眼望去盡是各種實用的廚櫃、料理台、烤箱和洗豌盤等等，名符其實的麻雀雖小、五臟俱全。
如果家裡的廚房位置是長形的，設計多樣性可能受限，但這並不代表你無法打造出夢想中的廚房！上圖就是一個很好的例子：以木材為主要材質，一邊是煮飯的電爐，另一邊是料理台和用餐空間。牆上的木架用作擺放酒杯、酒瓶，是個實用的儲物空間之餘，也可以讓主人展示心愛的珍藏。
對很多人來說，設計廚房的時候，最重要的是能夠營造出舒適和家的感覺——因為就如文首所提及過，廚房是個凝聚親友的地方。圖中的廚房以屋主品味為設計的出發點，採用了暖色色系為主的傢俱、廚具，配上柔和的照明，完全打造出家的感覺。
跟上一個例子不同，這個出自星加坡室內設計師Eightytwo之手的廚房，採用冷色為主要色調。以藍白的配搭為廚房添上工業風味道之餘，也利用牆上的廚櫃提供了實用的儲物空間，滿足家庭需要。想找不同的設計師為你打造獨特的廚房？歡迎在 homify上尋找專業的廚房裝修師幫忙喔！
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