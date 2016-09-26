奇異幻想: 迷人可愛的亮眼住宅

大家都想擁有一個美好的家，但並非人人有財力打造一座豪宅。不過即使預算有限，只要好好運用有限資源，還是可以創造出夢想中的美麗家園。今天要參觀位於墨西哥一座面積不大，也沒有華美家具及裝潢的住家，但那溫馨舒適、充滿愉悅色彩的設計，絕對會讓你留下無法抹滅的印象！最重要的是，負責打造的 Juan Carlos Loyo 建築師團隊特別運用了再生材料，融入墨西哥的文化底蘊，如此成功的設計專案，絕對值得你鑑賞！
一走近門口，呈現在你眼前的，是這座樸實無華卻甜美動人的白色住家。純白色的外牆上有凹陷設計，自然質樸的風格極為吸睛。房子周圍被綠意和石頭所包圍，天然的美感讓人一看就著迷。優雅的燈飾懸掛在白牆上，傳遞出溫柔寧靜的氛圍，站在屋外就深深為它迷醉！
這處庭院位於房子的另一側，是整座建築物中最讓人喜愛的空間之一！夢幻般的佈局，完全是電影中的場景，黑色金屬結構垂掛下飄逸的白紗，溫柔的光線點燃空氣中的熱情，與橙色的傢具一起營造出親密的氣氛。薰衣草和其他植物在園中飄散著芳香，吟唱著一曲曲動人的情詩。
步入室內，眼前是一處三合一的空間：客廳、餐廳和廚房共存共榮，讓生活的機能達到高度便利。最主要的是，室內摒棄了傳統設計，奇妙的拱形天花板創造出讓人驚喜的視覺，使用天然木材打造的質感，與白色牆面構成完美的對比。各種裝飾使用色彩豐富到令人目不暇給的配色，加上多種面料和圖案，散發出熱情洋溢的墨西哥風情！
餐廳位於廚房和客廳之間，設計上簡單而舒適。餐桌上方兩盞懸掛式現代燈具，與簡約風格的餐桌形成對比。木製桌椅與方格桌巾，共同營造出濃濃的家庭氣氛。暖色系的門簾和地磚，與白色的牆面交融出和諧的意象，讓人很想在此坐下閒適地聊天。
走進這間臥室，立刻被眼前豐富多彩的畫面所吸引！仔細看看，空間裡除了運用明亮繽紛的色彩之外，其實並沒有太複雜的設計，主要功臣就是這套明豔的床組。手工編織的被子和圖案，將不同種族文化的色彩共冶於一爐。當多種材質、琳瑯滿目的顏色，和地板石磚、白色粉牆相遇，結果碰撞出了如此精采的視覺！
最後，我們來到另一個房間。這裡使用的裝潢和色彩同樣是走混搭風，但有一項特殊的元素構成空間的重點：這座舒適的躺椅是採用再生木材和回收鐵條所製造，是很有環保觀念的運用。南瓜色的窗簾後，是作為衣櫥的空間，床組採用灰藍色系有助平衡視覺，亮麗多彩的抱枕、牆飾和矮凳，則為空間添加了濃烈的藝術氣息。
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