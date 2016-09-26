奇異幻想: 迷人可愛的亮眼住宅

最後，我們來到另一個房間。這裡使用的裝潢和色彩同樣是走混搭風，但有一項特殊的元素構成空間的重點：這座舒適的躺椅是採用再生木材和回收鐵條所製造，是很有環保觀念的運用。南瓜色的窗簾後，是作為衣櫥的空間，床組採用灰藍色系有助平衡視覺，亮麗多彩的抱枕、牆飾和矮凳，則為空間添加了濃烈的藝術氣息。

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