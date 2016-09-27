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復古外觀與現代內裝:諾丁丘的建築美學

Yungshun Lee Yungshun Lee
Clarendon Works, Notting Hill, London, Moreno Masey Moreno Masey 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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提到諾丁丘，大概都會讓人聯想到《新娘百分百》這部電影，這部電影在此處取景，讓這裡充滿色彩的英式建築成為倫敦的典型風貌。而在MORENO:MASEY專家們所設計的 Clarendon Work 這棟建築除了融合諾丁丘本身的街景特色，它的內部設計也讓人為之一亮。接著，我們就一起來諾丁丘看看這棟古典外觀融合現代美學的特色建築吧!

古典美學

Clarendon Works, Notting Hill, London, Moreno Masey Moreno Masey 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Moreno Masey

Clarendon Works, Notting Hill, London

Moreno Masey
Moreno Masey
Moreno Masey

在諾丁丘的街道上，這樣充滿英式風味的建築一點都不突兀，但是滿是磚牆堆疊的牆面，缺增添了一番復古的風味，讓建築引人注目了點。

驚豔的內裝

Clarendon Works, Notting Hill, London, Moreno Masey Moreno Masey 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Moreno Masey

Clarendon Works, Notting Hill, London

Moreno Masey
Moreno Masey
Moreno Masey

古典風味的外部走入室內，色調分明且充滿現代風的設計，著實令人眼睛為之一亮；打破了隔間的空間，更有意想不到的寬敞感。

雙客廳

Clarendon Works, Notting Hill, London, Moreno Masey Moreno Masey 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Moreno Masey

Clarendon Works, Notting Hill, London

Moreno Masey
Moreno Masey
Moreno Masey

在這裡設計了兩個連接的客廳，僅用家具的擺設做出了區隔，讓空間的即視感得以延伸；在一邊的牆面也保留了磚牆的設計，讓古典美學也融入現代感之中。

天空海闊的浴室

Clarendon Works, Notting Hill, London, Moreno Masey Moreno Masey 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Moreno Masey

Clarendon Works, Notting Hill, London

Moreno Masey
Moreno Masey
Moreno Masey

打破典型浴室設計的改念，讓對外窗成為迷你的落地門，面向大海藍天，透過望遠鏡看世界，自己彷彿成為了巨人，得以俯瞰這些遼闊。

鏡面的利用

Clarendon Works, Notting Hill, London, Moreno Masey Moreno Masey 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Moreno Masey

Clarendon Works, Notting Hill, London

Moreno Masey
Moreno Masey
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在浴室更利用了大量的鏡子，除了讓浴室採光更加完美外，也營造出另類的現代感。

簡約的臥室

Clarendon Works, Notting Hill, London, Moreno Masey Moreno Masey 臥室
Moreno Masey

Clarendon Works, Notting Hill, London

Moreno Masey
Moreno Masey
Moreno Masey

連接著浴室的另一頭則是舒適簡約的臥房，你可以舒舒服服洗個澡，隨即跳上床上繼續享受那海闊天空。

專屬於自己的美學

Clarendon Works, Notting Hill, London, Moreno Masey Moreno Masey 藝術品照片與畫作
Moreno Masey

Clarendon Works, Notting Hill, London

Moreno Masey
Moreno Masey
Moreno Masey

利用自己創造的小塗鴉或者簡單的攝影、拓印，搭配這復古的磚牆，無論是童趣的復古，抑或是現代風的復古，都是專屬於自己的空間美學。

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