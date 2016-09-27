復古外觀與現代內裝:諾丁丘的建築美學

提到諾丁丘，大概都會讓人聯想到《新娘百分百》這部電影，這部電影在此處取景，讓這裡充滿色彩的英式建築成為倫敦的典型風貌。而在MORENO:MASEY的專家們所設計的 Clarendon Work 這棟建築除了融合諾丁丘本身的街景特色，它的內部設計也讓人為之一亮。接著，我們就一起來諾丁丘看看這棟古典外觀融合現代美學的特色建築吧!