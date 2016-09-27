復古外觀與現代內裝:諾丁丘的建築美學

提到諾丁丘，大概都會讓人聯想到《新娘百分百》這部電影，這部電影在此處取景，讓這裡充滿色彩的英式建築成為倫敦的典型風貌。而在MORENO:MASEY的專家們所設計的 Clarendon Work 這棟建築除了融合諾丁丘本身的街景特色，它的內部設計也讓人為之一亮。接著，我們就一起來諾丁丘看看這棟古典外觀融合現代美學的特色建築吧!
在諾丁丘的街道上，這樣充滿英式風味的建築一點都不突兀，但是滿是磚牆堆疊的牆面，缺增添了一番復古的風味，讓建築引人注目了點。
從古典風味的外部走入室內，色調分明且充滿現代風的設計，著實令人眼睛為之一亮；打破了隔間的空間，更有意想不到的寬敞感。
在這裡設計了兩個連接的客廳，僅用家具的擺設做出了區隔，讓空間的即視感得以延伸；在一邊的牆面也保留了磚牆的設計，讓古典美學也融入現代感之中。
打破典型浴室設計的改念，讓對外窗成為迷你的落地門，面向大海藍天，透過望遠鏡看世界，自己彷彿成為了巨人，得以俯瞰這些遼闊。
在浴室更利用了大量的鏡子，除了讓浴室採光更加完美外，也營造出另類的現代感。
連接著浴室的另一頭則是舒適簡約的臥房，你可以舒舒服服洗個澡，隨即跳上床上繼續享受那海闊天空。
利用自己創造的小塗鴉或者簡單的攝影、拓印，搭配這復古的磚牆，無論是童趣的復古，抑或是現代風的復古，都是專屬於自己的空間美學。
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