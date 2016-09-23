鄉間的時尚生活: 光與微風進駐的兩層樓住宅

這間由瑞士建築師所設計的鄉間住宅提供了現代生活所需的舒適感，在外觀上則很有一般住宅的樣貌。當你近距離地欣賞這間住宅時，你會發現其建材的優良質感，而建築師更是依照每個生活空間不同的屬性，選擇了最適合的素材。這個家最美好的設計就是在每個生活區域都有大面積的窗戶，因此不管你身在家中的哪個角落，都能沐浴在溫暖的陽光下。