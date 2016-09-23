鄉間的時尚生活: 光與微風進駐的兩層樓住宅

這間由瑞士建築師所設計的鄉間住宅提供了現代生活所需的舒適感，在外觀上則很有一般住宅的樣貌。當你近距離地欣賞這間住宅時，你會發現其建材的優良質感，而建築師更是依照每個生活空間不同的屬性，選擇了最適合的素材。這個家最美好的設計就是在每個生活區域都有大面積的窗戶，因此不管你身在家中的哪個角落，都能沐浴在溫暖的陽光下。
這個家的外觀看來住宅感很重，並不是什麼過於出色或是特別的設計，但是以混凝土所搭建而成的方形設計讓人感受到建築的堅固性。在大面積的草坪上有適合全家大小一起在戶外用餐的餐桌椅，搭配上白色的陽傘，非常有度假感。上了木頭搭成的露臺後，就是十分開放的正門。
進到了起居空間，視覺上似乎沒有任何的阻礙，你可以看到戶外的動向，也能注意到其他區域的擺設。這樣開放的設計讓人不僅能感受陽光與風，也能更貼近家中的成員。如果想要享受隱私，可以拉上白色的窗簾，非常方便。
浴室應該是我們最喜歡的設計了。窗戶外是小型的庭院，在浴缸內泡澡時可以欣賞到中庭的小造景，十分愜意享受。木頭的洗手台也很有自然的風味，當陽光照射進來的時候，美麗的折射更讓人看得目不轉睛。
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