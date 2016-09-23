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鄉間的時尚生活: 光與微風進駐的兩層樓住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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這間由瑞士建築師所設計的鄉間住宅提供了現代生活所需的舒適感，在外觀上則很有一般住宅的樣貌。當你近距離地欣賞這間住宅時，你會發現其建材的優良質感，而建築師更是依照每個生活空間不同的屬性，選擇了最適合的素材。這個家最美好的設計就是在每個生活區域都有大面積的窗戶，因此不管你身在家中的哪個角落，都能沐浴在溫暖的陽光下。

外觀

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這個家的外觀看來住宅感很重，並不是什麼過於出色或是特別的設計，但是以混凝土所搭建而成的方形設計讓人感受到建築的堅固性。在大面積的草坪上有適合全家大小一起在戶外用餐的餐桌椅，搭配上白色的陽傘，非常有度假感。上了木頭搭成的露臺後，就是十分開放的正門。

起居空間

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進到了起居空間，視覺上似乎沒有任何的阻礙，你可以看到戶外的動向，也能注意到其他區域的擺設。這樣開放的設計讓人不僅能感受陽光與風，也能更貼近家中的成員。如果想要享受隱私，可以拉上白色的窗簾，非常方便。

廚房

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廚房也緊鄰著窗戶，因此你可以想像在陽光充裕的空間中煮飯的感覺。深灰色系的廚房系統櫃與淺色木頭地板以及白色天花板形成絕佳對比，也讓人有沉穩的感覺。

中島型廚房

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中島型的廚房流理台也兼具吧檯的功能，黑色的座椅讓人感到氣派時尚，非常適合與前來造訪的朋友們一起在此小酌幾杯。

浴室

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浴室應該是我們最喜歡的設計了。窗戶外是小型的庭院，在浴缸內泡澡時可以欣賞到中庭的小造景，十分愜意享受。木頭的洗手台也很有自然的風味，當陽光照射進來的時候，美麗的折射更讓人看得目不轉睛。

喜歡這種在鄉間的時尚住宅嗎? 你可以看看: 森林中的貴氣王子:結合混凝土與木頭的典雅住宅

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