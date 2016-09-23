搶救老公寓! 無趣的空間變身別緻小窩

快速時尚打的噱頭是提供最當季的流行服飾，也因此養成了消費者隨意將衣物拋棄的習慣。老房子是否就像是衣服一樣，可以因為退流行了就丟棄呢？也許你不相信，但建築物終究是有生命的，尤其是當你的生活起居都在同個空間裡，就算它的裝潢老去了，回憶卻依然存在。就像舊布料可以拼上新布料一樣，再老舊的房子也能在經過達人的搶救後，重展魅力。
今天我們要看一個十分平凡無趣的老公寓，變身為一個別緻小窩的精彩過程。如果你好奇要如何賦予你的老房子新面貌，就趕快看下去吧！
改造前的客廳沒什麼太過可怕的樣貌，但是可以看出來，這無趣的空間需要重新粉刷，黯淡的磁磚地板也許希望拋光一下。
你可以清楚地看到改造後的客廳牆面經過重新粉刷，變得潔白亮麗，窗戶的框色也變得有精神許多。搭配上淺灰色以及藍色的沙發座椅，還有簡單的米白色地毯，整個客廳的氣氛立刻變得不一樣。
改造前的餐廳與客廳有同樣的問題，雖然不太糟糕，但卻總是讓人覺得很平凡，並且過於陳舊。
利用粉刷以及家飾品與家具，改造後的餐廳瞬間變得多彩多姿。輕薄的白色窗簾帶來了一絲浪漫氣息，粉藍色的裝飾畫作以及椅子讓室內氛圍柔和許多，再搭配上綠色的植物，似乎可以抱著輕鬆愉快的心情用餐了！
改造前的臥室狀態也還不錯，但是拉門的顏色似乎過於沈重，明明有著大片的落地窗，但是臥室卻一點活力也沒有。
改造後的臥室再次顯現了家具以及家飾品的重要性。白色的地毯、床頭桌、座椅、床單，都讓臥室變得明亮有朝氣，並且十分別緻可愛。最重要的是，重新粉刷過的牆壁、天花板以及落地窗框，提升了臥室的亮度。
看更多改造專案：