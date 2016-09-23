搶救老公寓! 無趣的空間變身別緻小窩

快速時尚打的噱頭是提供最當季的流行服飾，也因此養成了消費者隨意將衣物拋棄的習慣。老房子是否就像是衣服一樣，可以因為退流行了就丟棄呢？也許你不相信，但建築物終究是有生命的，尤其是當你的生活起居都在同個空間裡，就算它的裝潢老去了，回憶卻依然存在。就像舊布料可以拼上新布料一樣，再老舊的房子也能在經過達人的搶救後，重展魅力。

今天我們要看一個十分平凡無趣的老公寓，變身為一個別緻小窩的精彩過程。如果你好奇要如何賦予你的老房子新面貌，就趕快看下去吧！