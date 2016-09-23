9 間充滿藝術氣息的獨特住宅

對某些人來說，房子的實用性是最重要的，而也有人會認為，有獨特外形或是有藝術價值的建築，才是最可貴的。先撇開實用性不談，建築其實也是一種藝術的表現，因此如果能夠將天馬行空的想像，具體地呈現在房子身上，似乎格外有意義，同時也是視覺上的盛宴。我們要為你介紹 9 個充滿藝術的獨特住宅，不論是鏡面反射也好，或是幾何盒子的形體，這些住宅都將帶給你視覺的震撼。
這間住宅絕對是路人以及鄰居們議論紛紛的焦點！像綿延山丘一樣的形體獨特之外，鏡面的身軀把對面的櫻花以及房屋反射在住宅上，成為最美麗的外型。隨著四季的變化，這間住宅也會有不同的造型，是不是十分吸引人呢？
這間住宅乍看之下似乎有點像是方塊屋，但仔細一看，建築師所設計的弧度讓白色的建築更柔和且與眾不同。大片的窗戶讓屋內的擺設以及設計也成為這個建築的特色之一，戶外地面上的照明也讓白色的線條更美麗。
極簡的幾何線條呈現出日本人的獨特美感，立體的外觀讓這間住宅像是用手折出來的模型一樣。屋頂的設計讓室內的照明能夠與夜晚的星空形成絕佳的對比，這樣的住宅誰能不多看幾眼呢？
這些葡萄牙美人們有著鮮艷的顏色，條紋的外觀讓人聯想到復古的海邊陽傘。
這個身在沙漠中的木屋嵌入了鏡面以及木板，將四周的環境映在建築的身軀上，這樣絕佳的設計讓人佩服建築師的功力。
這間住宅的獨特之處就是它將各個角度搭配地天衣無縫，木板的設計更像是藝術品一樣，令人想要仔細看看其排列的方式。
這間房子也許乍看之下不是太過特別，但你走近一看的話，會發現其中一面牆完全是玻璃，而其屋頂的角度也像是童話故事般的夢幻。
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