9 間充滿藝術氣息的獨特住宅

對某些人來說，房子的實用性是最重要的，而也有人會認為，有獨特外形或是有藝術價值的建築，才是最可貴的。先撇開實用性不談，建築其實也是一種藝術的表現，因此如果能夠將天馬行空的想像，具體地呈現在房子身上，似乎格外有意義，同時也是視覺上的盛宴。我們要為你介紹 9 個充滿藝術的獨特住宅，不論是鏡面反射也好，或是幾何盒子的形體，這些住宅都將帶給你視覺的震撼。