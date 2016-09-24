冬暖夏涼! 調節室內溫度的 Ｌ型住宅

對於台灣這樣夏天十分炎熱，但在寒流來襲時卻又十分濕冷的國家來說，室內能夠調節溫度是很重要的。雖然開冷氣已經是非常普遍的事情，但是冷氣也常對身體帶來不好的影響，而夏季也常因為吹冷氣而感冒。來自日本的專家們將傳統建築架構的智慧發揮地淋漓盡致，打造出這間能夠利用微風以及陽光調節室內溫度的 L 型住宅，而最重要的設計便是其有屋頂遮蓋的綠廊道以及玻璃門窗，還有壁爐的設計。
這間房子因為其造型而被取名為
彎曲的房子，L 型的外觀雖然不是很常見，但是屋頂以及所使用的素材都還是很有日本傳統的風格，也跟周圍的景觀完美融合。
建築師使用了傳統的架構，因此在屋簷下產生了走廊兼露臺的綠廊道，它扮演著連結室內與室外的重要角色。這樣的設計還能阻擋陽光直射，因此雖然室內能有自然光，在夏季卻又不會過於炙熱。而在冬天的時候，還可以利用太陽的低角度捕捉到光線，讓室內不會太寒冷。
門廊的一側是大玻璃門，打開後是開放式的客廳，餐廳以及廚房已。當打開玻璃門的時候，風可以流動進入室內，提供良好的通風，成為天然的空調。
在起居空間中有個木材壁爐，確保酷寒的時候室內能夠依舊溫暖。這個壁爐的下方是水泥地板，因此有儲熱的效果，而壁爐可以慢慢地散熱，所以冬天的夜晚也不會突然變得太冷。
這個家顯示出建築師利用建築架構的特性，以自然的方式取代空調，調節室內的溫度，為居住的人提供更良好的舒適度。從這個設計也可以看出傳統建築的智慧，而能夠將這些傳統之美發揚光大的建築師更是令人感到欽佩。這個 L 型的家除了是全家人的避風港之外，也能為我們帶來一些啟發。
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