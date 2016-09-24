冬暖夏涼! 調節室內溫度的 Ｌ型住宅

對於台灣這樣夏天十分炎熱，但在寒流來襲時卻又十分濕冷的國家來說，室內能夠調節溫度是很重要的。雖然開冷氣已經是非常普遍的事情，但是冷氣也常對身體帶來不好的影響，而夏季也常因為吹冷氣而感冒。來自日本的專家們將傳統建築架構的智慧發揮地淋漓盡致，打造出這間能夠利用微風以及陽光調節室內溫度的 L 型住宅，而最重要的設計便是其有屋頂遮蓋的綠廊道以及玻璃門窗，還有壁爐的設計。