homify 常常帶著大家到世界旅行，欣賞各地不同的專家所精心設計的傑作。這一次我們則要到南美洲的阿根廷，欣賞一間展示現代建築之美的白色平房。還沒接近這間房子的時候，你就會因為佇立在綠色草坪上的白色立方體外型而感到驚艷，進到屋子後，你更會因為每個奢華卻不流俗的室內裝潢而直張嘴。

如果你也喜歡充滿質感以及設計感的現代建築的話，就讓我們一起參觀更多細節吧…