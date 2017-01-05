homify 常常帶著大家到世界旅行，欣賞各地不同的專家所精心設計的傑作。這一次我們則要到南美洲的阿根廷，欣賞一間展示現代建築之美的白色平房。還沒接近這間房子的時候，你就會因為佇立在綠色草坪上的白色立方體外型而感到驚艷，進到屋子後，你更會因為每個奢華卻不流俗的室內裝潢而直張嘴。
如果你也喜歡充滿質感以及設計感的現代建築的話，就讓我們一起參觀更多細節吧…
這間位在阿根廷中部的羅薩里奧的白色平房絕對是城市中最具有創意的建築之一，其獨特的白色立方體外觀非常有立體感，呈現出現代建築的精華。這個家的外觀也告訴了我們，房子的設計不一定要複雜，有時候簡單反而會讓人留下更深刻的印象。
從另外一個角度欣賞這個家，你可以看到建築體中間像是凹槽一樣的大門區塊。木頭的大門結合玻璃的落地窗，一冷一暖的調性取得平衡，讓大門的區塊簡單卻美麗。
一進到屋內，那明亮感讓人感到神清氣爽，設有黃光的走道讓客人留下良好的第一印象，木頭的地板也賦予了家中柔和的觸感與質地。轉角的玻璃區塊內放置了白色鵝卵石以及熱帶的植物，成為家中的綠色展示間。
這些植物不僅美觀，還可以改善室內的空氣品質，調節溫度以及除臭。
如果你不喜歡用厚實的牆面分隔家中的區塊的話，那麼你絕對要跟負責這個專案的專家學習，專家使用了不同的軟素材巧妙地分隔出起居空間的區塊，例如，以玻璃打造出一個綠色的展示區，除了不會阻隔兩個區塊的視線外，也十分美觀。而廚房則設計了一面簍空的白色牆面，既不會跟實際的牆面一樣厚實，也像是藝術品一樣佇立著。
我們最喜歡區域的是位房子後部位置的辦公空間。
這個空間有落地的窗戶，因此陽光非常充足，木頭的牆以及地板則與白色的傢俱以及牆面形成美好的對比畫面。
美麗的全白廚房有著各式的現代廚房家電，金屬材質的圓柱抽油煙機造型十分現代，符合這個家的世紀理念。餐廳的身旁就是大面的落地窗，夏日時可以直接走到戶外的區塊，非常方便。
臥室的風格是現代風格的精華，所有的傢俱以及擺設的方式簡單卻不失風格，不同色階的白色調讓人看了就神清氣爽。我們喜歡大窗戶窗戶讓自然光充足，白色的牆壁和柔軟的家具，讓房間感覺明亮和清新。
浴室的色系依舊是白色，因此看起來十分整潔，使用棕色石材以及玻璃的浴室內部則散發著現代感的奢華氣息，加上天花板上的照明後，更加美麗。
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