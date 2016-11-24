56 坪的美麗小綠洲: 現代且溫暖的舒適空間

56 坪的套房並不算小，經過完美的規劃，便能成為一個美麗的小綠洲。今天這間位在印度的專案便是絕佳的範例，它為我們展示了專家如何充分地利用每個空間，並且讓每個家中的角落都洋溢著充足的自然光。
如果你也想要最大限度地利用你的小空間的話，那麼你一定要參考這次的專案。現在就讓我們前往這個不大，但卻是個完美避風港的套房吧~
這個家的外觀是不是十分獨特呢? 白色的石膏外牆帶有地中海的風情，而斜屋頂則散發著童話感。整體的氛圍十分夢幻，因此你應該會很難猜想到室內的風格會十分現代雅緻。
以奶油色為主色系的客廳十分雅緻，散發柔和感的沙發椅、壁色以及光滑的地板都讓人在視覺上感到十分舒適。大面積的窗戶更是為起居空間帶來充足的自然光。
由於屋內的高度足夠，因此設計了夾層的區域，而在夾層下則是廚房以及吧檯的空間，是善用空間的範例。
從這個角度可以看出來雖然廚房位在夾層的下方，但是光線依舊十分充足。而廚房小歸小，充足的收納空間以及各式家電一應俱全。
臥室的風格與起居空間相比更為現代。帶有對外門的設計讓臥室一點也不陰暗，光滑的磁磚地板也讓空間感覺更寬敞。
浴室的設計又與剛才所看的幾個空間截然不同，混凝土的半牆面搭配玻璃十足工業現代感。透過玻璃牆看到窗外的綠意，整間浴室非常有度假飯店的 fu!
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