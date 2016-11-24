56 坪的美麗小綠洲: 現代且溫暖的舒適空間

56 坪的套房並不算小，經過完美的規劃，便能成為一個美麗的小綠洲。今天這間位在印度的專案便是絕佳的範例，它為我們展示了專家如何充分地利用每個空間，並且讓每個家中的角落都洋溢著充足的自然光。

如果你也想要最大限度地利用你的小空間的話，那麼你一定要參考這次的專案。現在就讓我們前往這個不大，但卻是個完美避風港的套房吧~