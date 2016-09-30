庭院改造:荒煙漫草蛻變的田園之樂

陶淵明的「采菊東籬下，悠然見南山」是很多人欣羨的田園之樂，但在我們忙著規劃著室內空間的擺設跟氛圍時，卻經常忽略了旁邊遺留下的荒煙漫草。在看了許多老屋翻新的實例後，殊不知原來雜草叢生的花園也能重獲新生，就讓我們來看看在專家Christoph Harreiss的改造下，荒地如何重拾春天。
在這樣的雜草堆下，應該不容易使人想多做一步的停留，生怕不知名的蟲子就這樣往身上跑來。不想老在屋裡待著，來就讓這地方來點改變吧!
雖說是有著很多植披，但雜亂無章的生長方式卻透漏著缺少生機的死寂感，但相信因為如此，在經歷過改造後的反差感才會更大。
那樣的雜亂在經過整理後，呈現出愜意的室外氛圍，利用階梯讓空間有了小小的區隔感；走出戶外聽聽流水聲，享受一下午的涼風，蟲鳴也成為了悅耳的音調。
陽光下的樹蔭是大自然給的美好禮物，在自家後院就能擁有如此的享受，無論是一個人、兩個人都能在此與這貼近自家的大自然來場對談。
改造後也整理出一個小池塘，並且讓水得以在此流動，水流的清爽悅耳，蓬勃的生機光用聽的都能得知。
在夜晚配合燈具的照明，原本死氣沉沉的庭院化身成為浪漫的情人露臺；來這裡談場戀愛吧!無論是與情人或是這重生的花園，一定都是件美好的體驗。
延伸閱讀: 8 個讓你盡情放鬆的美麗陽台