10 個讓你的小陽台更美麗的撇步

在購買陽台的家具前，你要先分析你的空間需要什麼樣的家具以及家飾品。如果你要購買桌椅，你也要考慮到你的陽台空間有沒有辦法容納選定的家具。另外你也可以想想，你需要遮陽的傘嗎? 你比較喜歡折疊椅嗎? 你需要可以曬日光浴的躺椅嗎? 思考這些問題能夠讓你的陽台更能提供符合你需求的功能性。