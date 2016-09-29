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10 個讓你的小陽台更美麗的撇步

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陽台常常不經意地被人們忽略，不僅沒有好好地佈置這個讓人可以放鬆的世外桃源，還可能因為沒有定時維護而積灰塵，或是讓鐵欄杆生鏽了。我們希望能夠讓大家重新審視這個寶貴的空間，提供你們 10 個可以讓小陽台更美麗的撇步。掌握下列我們提供的幾個撇步，你也能從對規劃這個小角落感到苦手變成十分拿手！趕快讓我們來看看吧！

1. 讓陽台充滿自然風味

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爬藤類的植物、以天然素材製成的家具、小木頭飾品能夠讓你的陽台充滿自然的風味。如果你對安排植物的擺設感到很棘手，你可以詢問專家的意見。

2. 區隔出不同的區塊

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Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines

Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines
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善加利用你的陽台空間的要點之一就是區隔出不同的區塊，比方說，先規劃好要擺放盆栽，以及桌椅還有櫥櫃的地方。如果空間很有限，就可以選擇像上圖一樣，利用邊邊界線的區域，擺放你的家具以及盆栽。

3. 決定你需要什麼

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在購買陽台的家具前，你要先分析你的空間需要什麼樣的家具以及家飾品。如果你要購買桌椅，你也要考慮到你的陽台空間有沒有辦法容納選定的家具。另外你也可以想想，你需要遮陽的傘嗎? 你比較喜歡折疊椅嗎? 你需要可以曬日光浴的躺椅嗎? 思考這些問題能夠讓你的陽台更能提供符合你需求的功能性。

4. 使用欄杆

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使用欄杆是打造陽台的好辦法。你可以依照你的需求，找到所有不同尺寸、材質和款式的盆栽。小提示：如果您的陽台俯瞰著道路，欄杆上懸掛著擺放花的木箱子，當你澆花的時候，水不會往下林到下面的路人！

5. 連結室內與戶外

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如果您的陽台俯瞰門廊或者客廳，而不是廚房，你可以選擇呼應室內風格的家具以及家飾品。利用相似的色調就可以達到這樣的效果。

6. 發揮創意

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想要打造一個特別的戶外空間嗎? 那你可以發揮你的創意，在陽台設置一個辦公的小區塊。你可以像上圖一樣在陽台欄杆處架設小書桌，然後擺放一些花草盆栽。

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7. 不要把陽台當成儲藏室

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可能的話，請避免把陽台當成儲藏室使用。如果你真的不想要思考，規劃這個區域的話，你可以放簡單的抱枕，讓這裡成為放鬆的小天地。

8. 吊床是不錯的點子

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吊床可以讓你的陽台變得與眾不同，也是讓來訪的客人感到驚艷的家飾品。不過如果你要設置一張吊床，記得要確保其穩固性，以免產生翻覆的意外。家中有小孩的話，也要盡量將吊床設置在遠離欄杆的區域。

9. 選擇簡單的家具

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Fenton Roberts Garden Design

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為了要最大限度地使用陽台，你可以使用最為簡單的家具，這樣如果你可以更輕易地改變陽台的擺設與風格。

10. 讓大門敞開

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將連接陽台的大門敞開可以讓室內與戶外做完美的連結，即使在室內的空間也能欣賞到外頭的綠意。

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