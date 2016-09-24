陽台是一個在家就可以享受如同戶外般的生活的區域，也是讓人可以盡情放鬆的好空間。不論你的陽台面積是大或小，都可以綻放出美麗的光芒。如果你正在為你的陽台找尋佈置的靈感，今天我們為你集結了 8 個讓你盡情放鬆的美麗陽台，這些陽台大小與風格都不一，但是重要的是，都是生活在都市中讓人喘口氣的角落。讓我們一起來看看這 8 個陽台，找尋最適合你的風格。
這個不大不小剛剛好的陽台充滿了鮮豔的顏色，卻又如此地協調。橘色的小桌子與綠色的座椅十分搶眼，仔細一看，藍白造型的小凳子是不是非常小巧別緻呢? 外加不同色系與圖紋的地毯以及抱枕，這個陽台獨具特色，而攀爬的植物也帶來美好的綠意。
這個陽台沒有像上一個有許多的元素，然而美麗的磁磚地板就是最搶眼的重點，搭配上鮮綠色的藤製座椅，這個陽台散發著異國的度假風情。
現代的椅子以及咖啡桌，配上復古的櫥櫃，這個陽台可謂是成功混搭了兩種風情。好好地安置在盆栽中的植物則讓陽台看起來十分整潔俐落。
這個陽台以不同的材質安排了三個不同的區塊，包括白色石頭區，草坪區以及木頭地板區。這樣的結合自然地形成了三種不同的層次，只要在擺上一些盆栽，陽台就看起來十分有活力。
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這個不大的陽台中放置了雙人的座椅，擺上坐墊後，就是讓人賴著不想動的舒適空間。
這個陽台走的是與眾不同的黑色幹練系，黑色的座椅搭配上像是棋盤一樣的黑色小桌，十分俐落幹練，散發出現代時尚感。
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