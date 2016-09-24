陽台是一個在家就可以享受如同戶外般的生活的區域，也是讓人可以盡情放鬆的好空間。不論你的陽台面積是大或小，都可以綻放出美麗的光芒。如果你正在為你的陽台找尋佈置的靈感，今天我們為你集結了 8 個讓你盡情放鬆的美麗陽台，這些陽台大小與風格都不一，但是重要的是，都是生活在都市中讓人喘口氣的角落。讓我們一起來看看這 8 個陽台，找尋最適合你的風格。