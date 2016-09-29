老舊事務所翻新記: 北歐與日系並存的優雅住宅

相信有一部分的人夢想擁有屬於自己的店舖或是咖啡館，如果可以將店面結合住家，不用通勤上下班的話，那更是完美。這次要介紹的改造專案，是一間原本像是工廠一樣的事務所，改造成溫馨的咖啡館兼住家的專案。改造後的咖啡廳以及住家的空間結合了北歐以及日系的設計風格，散發出木質的溫馨氣息，不管是來喝咖啡的客人，或是居住在此的屋主，都能享有愉悅的心情。
你可以看到，專家們沒有改變原本建築的結構，而是使用不同的素材以及顏色，打造出讓人很想要前來點杯咖啡的店面。木材的吧檯以及白色的座椅都是北歐以及日系風格的經典顏色與素材，搭配上戶外的小草坪以及小樹，這明亮且放鬆的空間令人想在此喝咖啡與友暢談。
以白色為基調，木頭當素材的改造後的廚房兼餐廳是能夠一掃鬱悶，在此哼著歌料理食物以及用餐的好空間。設計師將流理台結合了餐桌，節省空間之餘，也讓料理的人能與等候的人能夠密切地互動。除此之外，在料理的同時，還能看到窗外的綠意，十分愜意。
在家中角落的工作區，美麗的黃光以及木頭的書桌，讓人可以靜下心來處理當天的帳務。這間房間也完美地示範了北歐與日系極簡卻讓人感到溫暖的風格。看到這樣的畫面，你還能跟之前那像工廠一樣的事務所聯想在一塊嗎? 這也許就是房屋改造的美吧!
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