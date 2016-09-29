老舊事務所翻新記: 北歐與日系並存的優雅住宅

相信有一部分的人夢想擁有屬於自己的店舖或是咖啡館，如果可以將店面結合住家，不用通勤上下班的話，那更是完美。這次要介紹的改造專案，是一間原本像是工廠一樣的事務所，改造成溫馨的咖啡館兼住家的專案。改造後的咖啡廳以及住家的空間結合了北歐以及日系的設計風格，散發出木質的溫馨氣息，不管是來喝咖啡的客人，或是居住在此的屋主，都能享有愉悅的心情。