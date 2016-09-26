當建築成為純藝術：主打「未來主義」的氣派住家

在荷蘭這片森林和草原之間，有著沙丘、柳樹和幾座牧場，正是愛好鄉野及戶外活動者的理想天堂！美麗的景觀之間，有著一座經典優雅的住宅，內部的裝潢更是舒適到令人驚喜百分百！這項由 123DV 工作室的專家們所打造的建物完成於 2011 年，在占地 6,000 平方米的地面上，建坪共為 475 平方米。由兩個樓層架構起的住家，包括有客廳、餐廳、一個開放式廚房、 5 間臥室、 2 間書房，還有視聽室和鋼琴房。現在就讓我們一起來參觀這座充滿了奇妙創意的住家！
建物的外觀相當氣派豪華！灰色的牆面流露著一股低調卻宏偉的氣場，大型落地玻璃牆包圍著住家，從室內便可透視到戶外滿眼綠意的花園。周圍栽植的植物能夠保護建築物免受烈陽曝曬，同時也創造了住宅的隱私感。
第一眼看到這座建築物，一定會被它強大的氣場所吸引！直線構造的外觀，充滿著純粹的幾何之美。靠近一點，仔細觀察它的細節，大型玻璃門面展現出透明之美，光感透亮的超大型圓柱，搭配上堅固平整的屋頂及白色外牆，創造出不凡的氣質！
大客廳的玻璃牆將室內與室外的視覺融合為一，坐在客廳裡便可欣賞到室外景觀，彷彿被一片盈盈綠意所擁抱，堪稱是感官上的極致享受！房子的客廳面向南方，透明的設計提供了絕佳的採光。當秋冬季節來臨，在有太陽露臉的日子，可以到門廊上享受溫暖的陽光。
進入室內後，立刻可以感受到空間裡寧靜安詳的氛圍！一座黑白可移動的隔牆是這房間裡的要角，它滿足了所有功能性的需求，將電視、壁爐、電器及廚房全部涵括在同一個地方！此處的裝潢採取極簡約派設計，目的是讓戶外景觀能夠毫無阻隔地展現在眼前！
廚房與其他空間一樣，也是採取簡約式風格。櫥櫃壁面和流理台是以白色系打造，再以一些黑色系的電器裝置構成強烈的對比，營造出現代化的觀感。水龍頭和其他細節設計則添加上銀亮的色彩，空間簡單卻十分吸睛！
繞到牆的另一邊來看看，會發現牆後隱藏著更多隱秘的房間。如此設計，可以將公共活動區塊與私人休憩空間作出區隔。牆後有著通往底層的通道，提供了上下樓層的銜接。
和其他大氣的活動區域構成強烈的對比，這處私人沐浴的空間採用低調的灰色系，單色的環境令人感到格外安靜放鬆。泡在浴缸裏享受洗浴之樂時，還可以透過大片的窗戶俯瞰室外的森林。室內溫柔的燈光與戶外的自然光交融，視覺上敞亮舒適。
繞到車道的另一側，呈現在眼前的，彷彿是一座漂浮在空中的住宅。打造這種建物的方法很簡單，卻創造出一個強大的錯覺效果，堪稱是設計上的巧思。這座停車場頂上有覆蓋區域，可以保護車輛免受雨水及其他惡劣天氣的影響。
當建築師把作品當成一件純粹的藝術品來打造，結果創作出完全不同凡響的傑作！在這座豪華氣派的住宅裡，我們看到的是一座極具未來主義的建築精品，各個美輪美奐的角度和非凡的創意手筆，都令人忍不住幻想置身其中生活的奇趣！
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