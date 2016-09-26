當建築成為純藝術：主打「未來主義」的氣派住家

在荷蘭這片森林和草原之間，有著沙丘、柳樹和幾座牧場，正是愛好鄉野及戶外活動者的理想天堂！美麗的景觀之間，有著一座經典優雅的住宅，內部的裝潢更是舒適到令人驚喜百分百！這項由 123DV 工作室的專家們所打造的建物完成於 2011 年，在占地 6,000 平方米的地面上，建坪共為 475 平方米。由兩個樓層架構起的住家，包括有客廳、餐廳、一個開放式廚房、 5 間臥室、 2 間書房，還有視聽室和鋼琴房。現在就讓我們一起來參觀這座充滿了奇妙創意的住家！