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差很大！擺脫陰影的簡約時尚獨棟房屋

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재훈이네 집수리(Jaehoon's Jip-Soori), 무회건축연구소 무회건축연구소
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提起首爾，大家第一時間會想到的一定是目前佔盡社交網路版面、打破各個票房記錄、最新最夯的南韓電影《屍速列車》吧！而這一次改造專案的主角，正正是一棟位於首爾的獨棟住宅！不得不說，年久失修的房子改造前彌漫著陰森的氣氛，不難想像一打開門，數以百計的喪屍一窩蜂地撲向你‥‥‥好啦言歸正傳！經過建築設計師 Ashless Institute of Architecture的精心改造後，房子得以以一個全新的時尚面貌重見天日，擺脫陰影！現在就帶大家來參觀一下！

改造前: 年久失修

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到底是誰，讓一個好好的房子變成這樣？枯葉、枯枝散落一地，半敞開的玻璃門後全是雜物。

改造前: 生人不得擅進

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從大門看起來，任誰都會覺得不被歡迎吧，更何況住人？！良久沒有重新粉刷的高牆只讓情況變得更糟，灰濛濛的氛圍揮之不去。

改造前:平面圖

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先看一下獨立屋改造前的平面圖。四四方方的隔間其實非常實用，可是戶外的部分沒有經過任何的處理或設計，才讓後院呈現「廢墟」般的樣貌。

​改造後:平面圖

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經過建築師重新設計以後，室內的隔間的變動不算大，最明顯的就是右下方的房間裡加建了廁所和房外打造了一條小走廊。其實最值得留意的是，多個地方都舖設了木地板，特別是戶外的空間，這也是本項專案最值得留意的地方。

改造後: 乾淨的外牆

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房子後院的外牆的雜草被除去，頂部加上欄杆，房子的景觀瞬間變得寬闊，戶外的空間也彷彿被擴大一樣。你可能會質疑，這樣子看來很沒隱私欸！那就請你現在細心地往照片左邊看，那個大鐵框內有玄機喔！

改造後: 有延伸效果的木甲板

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經過特別防水處理的木甲板除了能夠提升了房子時尚感以外，視覺上還延伸了房子的室內空間。而剛剛提到的大鐵框上其實裝設了摺疊門，讓屋主隨心隨意地決定到底要打通整個空間，還是把門關上以保隱私。

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改造後: 關上摺疊門

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關上了摺疊門以後的樣子。跟家人朋友甚或愛人靠在門邊，看著星空，喝著酒、聊著天，這有多愜意啊！

改造後: 與眾不同的小型圖書館

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在客廳與後院甲板之間的空間，建築師依照屋主的喜好建起了兩面書牆。房子因為良好的採光而擺脫了過往灰暗的感覺，取而代之的是充滿書卷香的氣息。

不可被遺忘的綠化元素

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木材和草木本來就是最完美的配搭。這一項改造中其中一個最討喜的部分就是其綠化效果——在房子不同的角落，你總是能發現綠色植物的踪影。

見證著房子的蛻變後，很難讓人回想到一開始那棟充滿著《屍速》陰影的老舊獨立屋吧！

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