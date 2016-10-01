差很大！擺脫陰影的簡約時尚獨棟房屋

木材和草木本來就是最完美的配搭。這一項改造中其中一個最討喜的部分就是其綠化效果——在房子不同的角落，你總是能發現綠色植物的踪影。

見證著房子的蛻變後，很難讓人回想到一開始那棟充滿著《屍速》陰影的老舊獨立屋吧！

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