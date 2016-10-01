差很大！擺脫陰影的簡約時尚獨棟房屋

提起首爾，大家第一時間會想到的一定是目前佔盡社交網路版面、打破各個票房記錄、最新最夯的南韓電影《屍速列車》吧！而這一次改造專案的主角，正正是一棟位於首爾的獨棟住宅！不得不說，年久失修的房子改造前彌漫著陰森的氣氛，不難想像一打開門，數以百計的喪屍一窩蜂地撲向你‥‥‥好啦言歸正傳！經過建築設計師 Ashless Institute of Architecture的精心改造後，房子得以以一個全新的時尚面貌重見天日，擺脫陰影！現在就帶大家來參觀一下！
經過建築師重新設計以後，室內的隔間的變動不算大，最明顯的就是右下方的房間裡加建了廁所和房外打造了一條小走廊。其實最值得留意的是，多個地方都舖設了木地板，特別是戶外的空間，這也是本項專案最值得留意的地方。
房子後院的外牆的雜草被除去，頂部加上欄杆，房子的景觀瞬間變得寬闊，戶外的空間也彷彿被擴大一樣。你可能會質疑，這樣子看來很沒隱私欸！那就請你現在細心地往照片左邊看，那個大鐵框內有玄機喔！
經過特別防水處理的木甲板除了能夠提升了房子時尚感以外，視覺上還延伸了房子的室內空間。而剛剛提到的大鐵框上其實裝設了摺疊門，讓屋主隨心隨意地決定到底要打通整個空間，還是把門關上以保隱私。
在客廳與後院甲板之間的空間，建築師依照屋主的喜好建起了兩面書牆。房子因為良好的採光而擺脫了過往灰暗的感覺，取而代之的是充滿書卷香的氣息。
木材和草木本來就是最完美的配搭。這一項改造中其中一個最討喜的部分就是其綠化效果——在房子不同的角落，你總是能發現綠色植物的踪影。
見證著房子的蛻變後，很難讓人回想到一開始那棟充滿著《屍速》陰影的老舊獨立屋吧！
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