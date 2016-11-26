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7 個讓你恨不得據為己有的小房子

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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對於有家庭的朋友來說，構思理想家居的時候，實用性必屬第一考量。比如說，他們會選擇堅固實用的房子和禁得起時間考驗、品質良好的實木傢俱，而不會盲目的為了追求潮流而隨意購買華而不實的產品。這一次帶大家來到七個不同的家庭住宅，它們的共通點都是舒適為主，時尚為輔，有「家」的感覺之餘卻不失現代感，希望能夠為你帶來靈感！

1. 實木為主的溫暖家居

Малогабаритная квартира, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva 廚房 木頭 Grey
Elena Arsentyeva

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

廚房是房子的靈魂」，這一句話並不為過。長大以後進社會工作，我們最想念的總是媽媽煮的菜，還有在廚房裡搗蛋的時光。對於愛下廚的人而言，廚房更是個異常重要的地方。這一間住宅的「靈魂」裡有各種各樣的淺色實木傢俱，營造出舒適溫暖的感覺。值得留意的是料理台暗藏機關，不同間隔的儲物空間實用性非常高。

2. 挑高樓中樓

​River side house / House in Horinouchi, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 餐廳
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

​River side house / House in Horinouchi

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

整棟大廈原有的形狀其實有點奇怪，而房子的間隔並不是常見的四方形或鑽石形，加上又是閣樓的關係，在打造理想家居的時候頗為棘手。幸好設計師決定加建樓中樓，把二樓的空間打造成孩子們專屬的遊戲空間

3. 與大自然融為一體的單層房子

Timber Clad Exterior Facit Homes 木屋
Facit Homes

Timber Clad Exterior

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

國外的綠化地帶很多，能夠在草地上建起專屬自己和家人的房子，實在是一個非常美好的夢想！單層的房子簡單實用，屋內主要的傢俱就如房子的外牆一樣是木製的，配上特大落地玻璃與四周的環境融合，完全就是活在大自然當中。

4. 兼具不同風格的住宅

MONTE DAS MOÇAS, Aljezur, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN 廚房
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

家裡每個人或許都會有自己的風格和偏好的裝潢，這一間住宅就充分地展現了融合各種不同的風格的手法——五彩繽紛的碗盤和墊子、簡約現代的廚櫃組合和充滿質感、沉實的實木傢俱。

5. 二十坪的度假小屋

Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD 組合屋 木頭
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

度假文化在國外非常普遍，有些家庭甚至會建起家庭度假小屋。這個備有兩間睡房的戶外單層小屋設計簡單，可是卻非常有自己的特色，特別是右邊的戶外烤肉的區域以及用餐區（度假怎能不烤肉呢！）。能夠如此親近大自然，實在是許多人的夢想！

6. 大人小孩都愛的家庭住宅

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
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首先映入眼簾的一定是中間的吊床，直接讓人想起過去的沙灘海島之旅！房子左邊凹陷部分成了一個小小的藝術空間，可以好好地讓小孩看看書、讓年輕人玩音樂或者在夜裡讓大人們把酒聊天，這是多麼的愜意啊！

7. 簡約時尚的新加坡住宅

homify 客廳
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這一所由新加坡室內設計公司Eightytwo打造的住宅，使用了水泥材質的地板帶出工業風的味道，天花板的吊燈取代了傳統的螢光燈管，簡約、時尚卻不單調，而且還滿足了一般家庭對於空間的需求。

延伸閱讀:8 個讓你盡情放鬆的美麗陽台

9.08 坪怎麼住？！ 一間比實際面積還要大的時尚公寓！
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