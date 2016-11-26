7 個讓你恨不得據為己有的小房子

對於有家庭的朋友來說，構思理想家居的時候，實用性必屬第一考量。比如說，他們會選擇堅固實用的房子和禁得起時間考驗、品質良好的實木傢俱，而不會盲目的為了追求潮流而隨意購買華而不實的產品。這一次帶大家來到七個不同的家庭住宅，它們的共通點都是舒適為主，時尚為輔，有「家」的感覺之餘卻不失現代感，希望能夠為你帶來靈感！