洗盡鉛華: 不加綴飾的極簡住宅

走上旋轉扶梯的空間，這裡除了遠處的山巒與周遭房子的屋頂，還有來自室內那不搶眼的光。白天由戶外取得大自然的光；夜晚則利用室內的光來享受這房頂的靜謐。這屋子不用有太多的裝飾，就讓光在白天黑的交替下，流動在這平凡中創造它的不平凡。

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