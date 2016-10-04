洗盡鉛華: 不加綴飾的極簡住宅

驚喜往往藏於不經意處，而要製造這樣的不經意卻又必須刻意而為。在TN Design的設計下，這棟位於日本的房子，除了擁有這樣不經意的驚喜，更多了與自然脈動相結合的禪意美感。「戶庭無塵雜，虛室有餘閑。久在樊籠裡，復得返自然。」走進這樣的居所中，就給人這份洗盡鉛華的離俗感，極簡卻又因山水而奢華，歲月似乎也隨著靜好且閒適。
這棟建築有著相當不起眼的外貌，但卻也因為這樣更能感受這棟建築所蘊含的謙遜之感；完全沒有任何令人驚豔的細節，卻似乎跟周遭有著某種程度的和諧。
屋內空間幾乎都使用落地玻璃來做隔間，沒有任何多餘的擺設，但卻可以體會日本人把山水搬進屋內的禪風；這樣極簡的庭院設計，藉由透明的落地玻璃，讓室內各個角落都能輕易感受這樣的禪意。
這走廊完全利用玻璃製成，這通道的大膽設計顛覆了傳統對於室內空間的定義；在連接兩個室內空間的走廊中，這種享受完全自然的即視感是極為震撼的，彷彿天空、大地就跟這走廊連在了一起。
從側邊一看，不多注意些似乎發現不到走廊的痕跡，天空與混凝土的外牆就這樣融合在這看不見的走廊裡；若黑要在這走廊裡加些綴飾，大概就只能等夜幕低垂後，多的那些點點繁星了吧!
利用天井的設計讓室內的採光與自然光更融合在一起，而這樣挑高的天井，除了增加室內明亮度及加大空間感之外，更有著隱藏的小驚喜，就讓我們走上旋轉扶梯上去看看吧!
走上旋轉扶梯的空間，這裡除了遠處的山巒與周遭房子的屋頂，還有來自室內那不搶眼的光。白天由戶外取得大自然的光；夜晚則利用室內的光來享受這房頂的靜謐。這屋子不用有太多的裝飾，就讓光在白天黑的交替下，流動在這平凡中創造它的不平凡。