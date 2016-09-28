9 個把家裡裝潢得美觀又時尚的方法

如果你是位愛書人，你一定不會忽略照顧你的書櫃。一旦書櫃看來老舊了，就可以找個週末或假日，動手 DIY 為它上層新的油漆。你可以採用兩種色調，來為書櫃創造出吸睛的外觀。像是選擇兩個完全不同的顏色、互補的色調，或是一個暗沈搭配一個淺色系，這樣互為呼應的配色一定能讓書櫃煥然一新。

不喜歡 DIY 的話，我們的專家很樂意協助!