9 個把家裡裝潢得美觀又時尚的方法

都市生活寸土必爭，許多人都是住在小小的公寓，或是閣樓式的小套房裡。也許你很享受小空間帶來的整理上的便利，但有時也不免抱怨空間狹小，想要做點裝潢也無施展空間。現在我們特別為蝸居的你蒐集了 9 個美化小住宅的撇步，只要學會這些實用的招數，你也可以把自己的小房間打理得美觀又時尚。現在就一起來參觀！
住在一個顏色單調的房子裡，時間久了，很可能會讓人心生沈悶。想要改變心情，最有效的方法，莫過於給房間添加明豔光亮的色彩。如果室內是採用中性色系為主調，可以適當運用色彩繽紛的抱枕、小地毯或對比色的桌椅。運用具有藝術氣息的牆面裝飾，也能立刻為房間改變氛圍。
吊燈是房間不能忽視的一環。它們不僅具有照明的效果，同時還能不費吹灰之力，便將房間美化成你需要的模樣。選擇造型式樣符合空間的燈飾，絕對是個聰明的投資。
動手裝飾房間時，必須注意室內的裝潢，與窗簾、地毯和地墊的顏色是否搭配得宜。你可以採用互相匹配，或互成對比的色調，只要記住一個法則：別把房間搞成混亂的調色板，那就創造不出輕鬆舒適的氛圍了。
可以用來裝飾書架和桌面的東西很多，像是檯燈、蠟燭、盆栽、插了鮮花的花瓶，甚或只是簡單的小裝飾品。只要注意，千萬不要擺得太多太雜。尤其是臥室的梳粧檯及客廳的桌面，儘可能採取同樣風格的裝飾路線。
使用隱藏式的 LED 或能夠創造氣氛的照明設備，可以輕鬆突顯房間內某個特定區塊，不僅能創造出空間的魅力，同時也能隱藏起室內的一些缺陷。你可以購置背面裝有隱藏式照明設備的鏡子、床頭板，或是底部裝有 LED 燈的櫥櫃。但要小心，別讓視覺觀感變得過於戲劇化了。
藝術品不必一定是大師的傑作。你可以採用自己拍攝的照片裝框，或是自己親手畫的風景畫，甚至可以運用漂亮的手繡掛毯來裝飾牆壁。與其花錢購買不合自己品味的複製名畫，不如親自動手創作，或是走訪本土藝術家的藝廊，從中挑選符合預算的獨特作品。
如果你有特別喜歡的主題，也可以在腦海中發想靈感，將它運用來裝飾房間。例如，你曾經旅遊過的地點，住過令你印象深刻的飯店，甚至是你最喜愛的季節，這些都可以成為你裝潢空間的元素。只要它們能夠帶給你正能量，何不讓它們進駐你的住家？
如果你是位愛書人，你一定不會忽略照顧你的書櫃。一旦書櫃看來老舊了，就可以找個週末或假日，動手 DIY 為它上層新的油漆。你可以採用兩種色調，來為書櫃創造出吸睛的外觀。像是選擇兩個完全不同的顏色、互補的色調，或是一個暗沈搭配一個淺色系，這樣互為呼應的配色一定能讓書櫃煥然一新。
不喜歡 DIY 的話，我們的專家很樂意協助!
如果你有一個露台或小陽臺，你可以在這裡擺放適當的桌椅。只要把空間打理得整潔清爽，放上一些美麗的地毯和墊子，周邊栽植綠色的植物，再裝上溫馨感的照明設備，這樣打造出來的私人空間，一定會讓你三不五時就想來偷個浮生半日閒。
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