13 個你可以佈置屋頂的方法

如果你很幸運的，擁有一個可以使用的屋頂空間，那麼你會怎麼樣佈置它呢? 把它改造成客人的客房?作為 週末烤肉或是小果園的空間? 如果你毫無頭緒的話，我們為你整理了 13 個你可以佈置屋頂的方式，你可以利用簡單的家具，把屋頂這個戶外的空間，像是室內一樣地裝潢佈置。最重要的是，別忘記讓滿滿綠意佈滿屋頂的空間，這樣一來，你會更想要爬上屋頂，享受愜意的戶外時光。
已閒置的屋頂非常適合打造成家中的小辦公室。你可以在有遮蔭的區域下擺放你喜歡的辦公桌椅，然後在旁邊種些花草，這樣一來你就可以更享受工作的時光。
這個屋頂的平台提供了居住的人更舒適地享受美景的空間，只要幾張簡單又充滿設計感的椅子，搭配熱帶風情的植物，就可以盡情地享受在屋外的時光。
能夠在花草植物的包圍下，享受舒服的熱水澡，是多麼幸福的一件事情啊! 你可以以仿古磚的建材搭建一個戶外浴缸，在旁邊擺放一些桌椅，就能與全家人一起享受室外的休憩時光。
在屋頂的地板上使用防水的壓實砂地板是非常實惠以及迅速的方式，完工後你可以在這個地方與朋友開心地烤肉，度過美好的週末。
不知道該如何動手鋪地板嗎? 專家們很樂意協助你!
如果家中少了一間客房的話，那就利用屋頂的空間吧! 你可以使用重量輕的金屬材質在屋頂上搭建一個小的屋子。相信你的客人到訪的時候，一定會因為這與眾不同的客房而感到驚艷不已。
在戶外用餐能夠感受到陽光以及微風的滋潤，你只需要在屋頂擺上一張長桌，以及一般的椅子。如果想要讓屋頂的風格更為一致，可以購買相同的盆栽，擺進你喜歡的植物，讓屋頂餐廳更加美好。
如果你經常在日照時分待在屋頂的空間，那麼這樣一個有遮陽板的屋頂很適合你。你可以或坐或躺在舒適的紅色座椅上，盡情地放鬆，你還能赤腳走在美麗的木頭地板上，讓肌膚感受木質的觸感。
這個屋頂種植了許多水果，果實的顏色成為了屋頂最美麗的色彩。舒適且別緻的灰色座椅，搭配上粉嫩的小桌，十分賞心悅目。
如果你來自大家庭，或是你喜歡呼朋引伴一起小酌，這樣有著酒吧桌的屋頂是不是很理想呢?
把屋頂打造成屬於你的小花園，不僅在視覺上十分美觀，也能撫慰你的心靈。
有著小泳池的這個屋頂在夜晚更加閃閃發亮。在夏夜的時候，與家人在泳池裡享受微風，人生夫復何求?
經過特殊處理的木頭地板可以禁得起日曬雨淋，白色的時尚座椅讓你在屋頂能夠以有品味的姿態享受派對或是閒聊的時光。
在屋頂上有個大型的燒烤區是所有烤肉控的人的夢幻逸品。籐製的座椅是來自天然的素材，遮陽棚則可以讓大夥兒在戶外盡享愜意的時光。
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