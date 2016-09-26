13 個你可以佈置屋頂的方法

如果你很幸運的，擁有一個可以使用的屋頂空間，那麼你會怎麼樣佈置它呢? 把它改造成客人的客房?作為 週末烤肉或是小果園的空間? 如果你毫無頭緒的話，我們為你整理了 13 個你可以佈置屋頂的方式，你可以利用簡單的家具，把屋頂這個戶外的空間，像是室內一樣地裝潢佈置。最重要的是，別忘記讓滿滿綠意佈滿屋頂的空間，這樣一來，你會更想要爬上屋頂，享受愜意的戶外時光。