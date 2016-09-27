先不管房子的佈置以及裝潢如何，一個家最基本的就是整潔度，如果把家裡維持地乾乾淨淨，有條有理，即使沒有太多裝潢，沒有專家設計，你的家也能讓人感到舒適。相反地，如果生活在雜亂的空間裡，不論身或心都不健康。有些人善於打理自己的家裡，但是對於清理感到苦惱的人來說，別擔心，我們要傳授給你 7 個讓你的家保持整潔的好習慣。你會發現每天只要花 5 – 10 分鐘的時間，就能讓你的家亮晶晶!
每天買的報紙，最近在看的書，網路線或延長線都有可能在我們的房間中被隨意堆積。這些物品一兩天沒整理可能還無所謂，但是幾天下來，就會讓你的起居空間變得十分凌亂。我們建議你買一個好看的籃子，把這些物品都丟進籃子裡，這樣除了美觀之外，要整理的時候效率也好很多。
今日事，今日畢，這句話在整理房間的時候也能派上用場。在每天睡覺之前，你可以把客廳的毯子摺好，把餐巾對折好。雖然這些分開來看都是再小不過的事情，但是如果每天睡前能把這些事情做好的話，一早起來映入眼簾的會是嶄新的，這樣是不是能讓你每天神清氣爽呢?
浴室這個地方，如果沒有常常清理的話，很容易就會容易滋生黴菌。我們建議你在每天淋浴之後，立刻用刷子刷你的磁磚，如果你累積了一個月才清理的話，你會發現要費上好一番功夫才能清除磁磚上的水漬。另外，養成每天洗刷水龍頭以及洗手台的習慣，並且將水抹乾淨，浴室的衛浴設備的壽命能夠長久。
鋪床是有點麻煩的事情，因此也不是每個人都會做這件事情。如果你沒有鋪床的空閒時間，那建議你在每天出門前把房間的窗戶打開，這樣子你的被子以及家具也能夠呼吸新鮮空氣，房間的通風也更良好。
廚房也是家中十分容易產生異味的區域。在水槽中的菜渣以及沒有清洗的碗盤，會讓你的廚房看起來髒亂不堪。雖然吃飽的確會想睡覺，但是忍一時海闊天空，立刻清洗你的碗盤可以讓你隔天煮飯的時候心情更加愉悅。
你的房間總是東一件衣服，西一件褲子嗎? 趕快在房間擺一個洗衣籃吧! 每天脫掉衣服的時候就立刻把它們丟到洗衣籃內，這樣你的房間就能維持整潔，要洗衣服的時候也能更有效率!
大多數的人都會選擇週末的其中一天徹底地打掃家裡，但也因為這樣累積的工作太多，反而讓人一想到要整理就很頭痛。與其畏懼整理，不如把這一天所要花的時間分成兩天，這樣一次所要做的事情會少了許多，也可以讓你整理起來心情更愉悅，效率也更好喔!
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