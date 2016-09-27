先不管房子的佈置以及裝潢如何，一個家最基本的就是整潔度，如果把家裡維持地乾乾淨淨，有條有理，即使沒有太多裝潢，沒有專家設計，你的家也能讓人感到舒適。相反地，如果生活在雜亂的空間裡，不論身或心都不健康。有些人善於打理自己的家裡，但是對於清理感到苦惱的人來說，別擔心，我們要傳授給你 7 個讓你的家保持整潔的好習慣。你會發現每天只要花 5 – 10 分鐘的時間，就能讓你的家亮晶晶!