10 個在院子裡的實惠地面泳池

在院子裡面設置一個小泳池可以讓院子中的景色更加美麗，你可以依照你的院子原有的風格，決定你想要怎麼樣的泳池。今天我們集結了 10 個在院子裡的泳池，不管是熱帶風、現代風 、地中海風… 等，都能激盪你的靈感，而其中最值得注意的，無非就是從側面看是透明的泳池了! 事不宜遲，現在就讓我們來瞧瞧，這些坐落在院子中，有美麗裝飾效果卻又實用的泳池吧!