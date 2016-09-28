兩種空間，雙重魅力! 6 棟美麗的店鋪型住宅

說到附帶店鋪型的住家，腦海裡浮現的是什麼建築畫面呢？在計劃把店鋪與住家合併在一起的時候，最重要的事情又是什麼呢？如果無法善加發揮兩個空間各自的機能性，即使就近擺在一塊也沒什麼意思了。除了要兼顧兩個空間各自的舒適性，以店鋪角色來說，外觀也絕對是一大重點。這次點子簿就來為你介紹６個店鋪與住宅併用的實例吧！
不論是一般的住宅或是店舖型住宅，外表的設計都會影響到帶給人的印象，尤其店鋪的部分，外觀代表的就是它的招牌。這棟建築是由ALTS DESIGN OFFICE經手設計的，一樓為和食店、二樓為住宅。屋主要求和食店的部分要能夠看起來像咖啡店一樣好親近，以便任何人都能放心地走進去。二樓住宅的外窗和一樓店鋪的門面在設計的樣式上相互平衡呼應，是讓人看了就印象深刻的外觀。
通常店鋪型住家為了不互相干擾，會儘量把兩個空間作出分割，但這裡的建案讓天井從一樓直通到最上面的住家樓層。雖然當中設置了維護隱私的玻璃隔間，不過自然光卻是聯繫不同空間最有效的媒介。太陽光和煦落進店鋪中，裡面的客人想必心也跟著暖暖的吧。
由株式会社深田建築デザイン研究所的店鋪併用住宅是以木棧中庭連接兩個面對面的空間。從側面看起來，住宅較店鋪略退居後方來凸顯店鋪的存在感，也稍微區分出角色上的隱私性。不論是設計或是功能上的考量，這都是個十分有魅力的店鋪型住宅建案。
你會希望住的地方和工作的地方清楚地區分開來還是將工作也融入到日常生活中呢？這個問題在計劃店舖型住宅的時候必定得配合自己的生活方式仔細考慮過。這裡看到的房子一樓是有質感的生活雜貨店，但是佈置和使用上就跟真正的居住生活空間一樣。這樣完美相融地讓人分不清的空間，對店鋪來說似乎也成為一個有趣的賣點。
將業主「為了每天能全心全意做好麵包而設的休息場所」這個心念付諸成形的是アトリエ２４一級建築士事務所，以這個精神為中心設計出包含了這樣心願的簡單大盒子。「比起居住空間，把心力放都在店鋪的設計上」這樣的想法在照片中不難被發現。不論如何，對一個家最美好的想望也許就是一個能夠實現自己理想的地方吧？！
建在這個三角形畸零地上的房子是附加店鋪型的二世代住宅。一樓店鋪的外壁是有型枠質感的混凝土，以上的住家樓層則將混凝土再刷上白色塗料。仲摩邦彦建築設計事務所的設計師以上下樓層差異性的外觀質感來區分對比居住與店舖空間，也期望這樣的設計趣味能為店鋪在招攬客人上帶來更多幫助。
除了結合店鋪，住宅還能搭配什麼意想不到的功能呢？歡迎延伸閱讀 自給自足：10-個城市公寓中的種菜好空間