兩種空間，雙重魅力! 6 棟美麗的店鋪型住宅

不論是一般的住宅或是店舖型住宅，外表的設計都會影響到帶給人的印象，尤其店鋪的部分，外觀代表的就是它的招牌。這棟建築是由ALTS DESIGN OFFICE經手設計的，一樓為和食店、二樓為住宅。屋主要求和食店的部分要能夠看起來像咖啡店一樣好親近，以便任何人都能放心地走進去。二樓住宅的外窗和一樓店鋪的門面在設計的樣式上相互平衡呼應，是讓人看了就印象深刻的外觀。