小平房大改造: 成為時尚代名詞的兩層樓住宅

德國人總是給人沉穩踏實的印象，大概是跟他們相對一板一眼的工作模式和處事態度有關。而在建築風格上，德式平房的外表也屬於平平無奇、樸實的一派，來來去去總是純白的外牆，深色的磚瓦屋頂和同色系的車庫鐵門。近年來，其實有許多的家庭紛紛把房子換上全新的顏色配搭來增添時尚感。而這一次翻新專案的德國小平房所接受的改變當然不止於換顏色這麼簡單，homify 馬上帶大家來看看！
就如剛才所提及的，這種七十年代建成的平房樣式非常典型，在德國任何郊區都隨處可見。改造前的房子狀況其實不差，可是跟時尚感和創新當然完全扯不上邊。現在就讓我們見證德國建築設計公司RK NEXT ARCHITEKTEN所施的魔法吧！
從外觀看起來，前後也差太大了吧？完全看得出來時代的不同！設計師改用塑木外牆板 (Wood Cladding) 來舖設外牆，配合鍍鋅材質 (Galvanised Zinc) 的門框、窗框和其他配件，再加上房子整體俐落的線條，時尚感瞬間提升！
用水泥舖設的通道實用又好看，旁邊栽種些花花草草來綠化前門的空間，配搭十分得宜！這樣子的房子，很難不讓人駐足一回兒多看個幾眼吧？
從房子的後方看起來，最討喜的非那個充滿現代感的陽台莫屬！加建的陽台為底下的空間遮陽擋雨，縱使天氣不好也可以坐在那邊悠閒地吃個下午茶呢！放眼望去，位於二樓的客廳設計統一，同樣乾淨俐落且時尚。
特大的落地玻璃窗讓屋主和家人們可以輕鬆地飽覽美不勝收的山林景色，你能說這不是你夢想中的家嗎？能夠擁有這樣子的居所，人生真的別無所求了！
本次改造其中一個最大的亮點肯定是改造後的餐廳。設計師選用了富有現代色彩而符合人體工學的椅子來取代一般的木椅子，甚至還大膽地為天花舖上人造草皮，為純白的飯廳添上綠色，空間頓時活起了來！
改造後的房子其實還暗藏了這個專屬書蟲的小角落，為屋主提供一個寧靜的閱讀空間。
房子翻新後有讓你驚歎嗎？你最喜歡的又是哪一個部分呢？留言讓我們知道吧！
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