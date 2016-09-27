小平房大改造: 成為時尚代名詞的兩層樓住宅

改造後的房子其實還暗藏了這個專屬書蟲的小角落，為屋主提供一個寧靜的閱讀空間。

房子翻新後有讓你驚歎嗎？你最喜歡的又是哪一個部分呢？留言讓我們知道吧！

更多的翻新個案：哈雷路亞! 舊教堂變身時尚現代風住宅