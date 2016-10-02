點石成金：死寂老屋化身黃金藝術品般的霸氣住宅

點石成金的故事大家耳熟能詳，可是聽起來卻十分荒謬。然而今天 homify 就要帶領大家參觀一棟位於首爾的老房子，親眼目睹老屋翻新變成市內引人注目的黃金藝術品，名符其實的「點石成金」！當然，這一項大工程一定需要專業人士的幫忙吧！所以屋主找來了當地建築設計公司무회건축연구소來打造夢想中的家，現在就讓我們見證這個歷史性的時刻吧！
翻新前的老房子死氣沉沉，牆上盡是積累已久的水漬和鏽痕，二樓陽台的外牆佈滿野生的攀藤植物讓整體外觀雪上加霜。雜物散滿一地，半死不活的植物並沒有為房子帶來生氣，翻新老屋真的是個明智的選擇！
從另外一個角度看看改造前的老房子。圍牆實在是其中一個最需要被改造的部分，因為首先映入眼簾的一定是房子的整體外觀呀！任你室內的空間多寬敞、家具多時尚，只要房子的外牆是如此的不堪入目，客人對你個人的品味肯定存疑！
事不宜遲，家現在請大馬上往下拉，看看老房子「成金」後的樣子吧！
遠遠望去，翻新過後的房子就像是一個當代藝術文化的時尚代表。如果跟別人說這是市內某座藝術博物館，也許真的會有人相信喔！
耐用又時尚的磚牆取代房子之前佈滿水漬鏽痕的水泥圍牆，深咖啡色的材料禁得起時間的考驗，不再怕任何污漬影響房子的外觀。而房子本身的外牆則改用了線條俐落的塑木外牆板，配上燈光的點綴，房子瞬間變成黃金閃閃生輝！
圍牆和前門之間的水泥地上舖上木地板，此舉除了能夠跟房子的塑木外牆互相輝影之外，也彷彿延伸了室內的空間，甚或還打造了一個理想的室外活動空間呢！除此以外，設計師並沒有錯過圍牆和木板之間的空間喔！各種常綠植物填滿了空隙之餘，也為房子帶來綠化效果。
翻新後的二樓用料同樣以木材和磚牆為主，牆壁上裝上了等高的大木架，猶如是個新建的個人圖書館。當然，如果屋主不想放書的話，把木架當成是珍藏品展示架也是可以的。設計師還在天花板上裝上嵌入式的電燈，取代一般常用的螢光燈，增添時尚感。
設計師真的沒有放過任何發揮所長的機會，他們連樓梯旁的牆面也設計好！為了增加房子內外的統一感，同時避免室內因採用單一材料而變得過於單調，設計師在這邊弄了一面深色磚牆，跟木製的樓梯和地板形成對比，也輕易地增添時尚的味道。
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