點石成金：死寂老屋化身黃金藝術品般的霸氣住宅

從另外一個角度看看改造前的老房子。圍牆實在是其中一個最需要被改造的部分，因為首先映入眼簾的一定是房子的整體外觀呀！任你室內的空間多寬敞、家具多時尚，只要房子的外牆是如此的不堪入目，客人對你個人的品味肯定存疑！

事不宜遲，家現在請大馬上往下拉，看看老房子「成金」後的樣子吧！