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奇幻公寓: 混搭美學的異想空間

Yungshun Lee Yungshun Lee
APARTAMENTO ARTUR DE AZEVEDO, Tria Arquitetura Tria Arquitetura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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在室內設計以及家具擺設上，我們常會有很多想法，可能想要有個具現代感又有復古風的客廳；又或者希望有著大圓桌又簡約的工業風廚房。而這次要介紹的正是由TRIA ARQUITETURA的專家們所設計的一間奇幻公寓，走進裡面你能感受到每種典型風格的元素，甚至在每個小轉角都能讓人有大驚喜。

處處驚奇的客廳

APARTAMENTO ARTUR DE AZEVEDO, Tria Arquitetura Tria Arquitetura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
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走進客廳最先映入眼簾的莫過於那深紅色的復古椅子及背後的仙人掌盆栽，將熱帶風情與復古元素結合，帶進這具現代風的客廳當中，很特別的混搭美學。

持續驚喜的小擺設

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Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
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利用大量的小藝術品裝飾客廳的牆面，不使用大面積的裝置藝術，讓牆面的每一個小空間都有專屬的味道，這樣的擺設讓人每移動腳步都能有小小的驚喜。

小小吧檯

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Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
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利用混凝土隔間的方式區隔開廚房與客廳，卻在其中製造了一個小吧檯，讓空間區隔開卻不會讓身處不同空間的人有隔閡感。

通透的牆

APARTAMENTO ARTUR DE AZEVEDO, Tria Arquitetura Tria Arquitetura 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
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透過小吧檯，從廚房向外一看就能將屋內一覽無遺，在這裡烹飪這件事絕對一點都不孤單。

科技感的廚房

APARTAMENTO ARTUR DE AZEVEDO, Tria Arquitetura Tria Arquitetura 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
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廚房裡的採光極佳，搭配上具有科技感的設計以及白色磚牆，讓廚房有著極簡工業風混搭出現代休閒風的融合感。

有溫度的餐廳

APARTAMENTO ARTUR DE AZEVEDO, Tria Arquitetura Tria Arquitetura 餐廳
Tria Arquitetura

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木質的地板搭配木製的椅子，讓餐廳的田園風的舒適溫度；搭配上吊掛的燈具及混凝土牆面，卻也有著淡淡的工業風飄散著。

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增加空間的錯覺

APARTAMENTO ARTUR DE AZEVEDO, Tria Arquitetura Tria Arquitetura 臥室
Tria Arquitetura

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大面鏡子的利用讓小小的臥室出現大空間感的錯覺，另一方面也可以藉此增強臥室裡的採光，讓室內感覺更加寬敞明亮。

奢華感的浴室

APARTAMENTO ARTUR DE AZEVEDO, Tria Arquitetura Tria Arquitetura 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Tria Arquitetura

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暗紅色牆面搭配金邊花紋大鏡子，浴室給人一股強烈的復古奢華風，如果你也想擁有這樣風格的空間，不妨可以試試這樣的搭配。

延伸閱讀: 伸縮自如的家!克服小空間的時尚套房

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