焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (9 月 25 日)

隨著秋分的過去，現在台灣秋天的味道也越來越濃厚了。你可以在徹底換季之前，將家中換上秋色。雖然台灣的四季變化並沒有歐洲那麼地分明，但是你能夠在家中創造四季的變化，是不是很有趣呢?
本週大家似乎十分中意獨棟的房子，不論是以石頭搭建而成的獨特住宅，或是以混凝土建構而成的房子，這些美麗的家的特點就是它們都身在大自然中。
現在就來讓我們看看本週的閃耀之星吧!
這間在西班牙的石頭可謂是受到了大家的讚嘆。在今日石頭的建材並不太常見，也因此這間住宅特別引人注意。除了獨特的外型外，房子內的設計更令人驚艷連連。點此回味。
在8 間低價自建的房子這本點子簿中，我們為你呈現了 8 間利用較為低價卻又環保的建材，打造出的 8 間美觀的房子。對於擁有自己設計，自己蓋房子的你來說，絕對不能錯過這篇文章。
這間在鄉間的時尚住宅，證明了住在鄉下不一定就要走田園路線。大面積的玻璃窗以及美麗的屋頂露臺，都是這間住宅的時尚亮點。想要回味一下嗎? 請看:時尚鄉間住宅: 充滿現代感的小綠洲
鄉間的時尚生活: 光與微風進駐的兩層樓住宅是充滿住宅感的低調美房，雖然沒有讓人一眼驚豔的外觀，但是那平易近人的外型，以及舒適的設計，非常適合全家居住。可以望向中庭造景的浴室更值得一看!
呼吸芬多精! 結合混凝土與玻璃的山坡上的家帶你欣賞了被綠意環繞的混凝土建築，幾乎無死角的大面積窗戶，讓你置身家中每個角落都能被陽光照射到，感受外頭大自然的氣息與美麗。