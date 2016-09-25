焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (9 月 25 日)

隨著秋分的過去，現在台灣秋天的味道也越來越濃厚了。你可以在徹底換季之前，將家中換上秋色。雖然台灣的四季變化並沒有歐洲那麼地分明，但是你能夠在家中創造四季的變化，是不是很有趣呢?

本週大家似乎十分中意獨棟的房子，不論是以石頭搭建而成的獨特住宅，或是以混凝土建構而成的房子，這些美麗的家的特點就是它們都身在大自然中。

現在就來讓我們看看本週的閃耀之星吧!