只需 170 萬台幣的完美住宅

這座位於一處美麗平原上的白色建築，是由 1.61 Arquitectos 設計團隊負責打造。在一望無際的絕美風光中，它出落得如此優雅怡人，儘管可用地坪相當寬廣，但房子本身卻只佔用了 36 坪，留白的藝術讓視覺毫無阻礙，也讓屋主能夠擁抱自然風光。建物的造型是個方整的白色盒子，與周圍的景觀融為一體，構成極為完美的畫面。現在就一起來參觀它的細節！
房子的外觀相當吸睛，有如一個擺放在原野上的四方盒，簡單乾淨的線條，將建物各部份的功能定義得清清楚楚。室內的客廳和主臥室之間有著明確的區隔，卻又與周圍的自然景觀如此貼合。中庭立著一棵大樹，彷彿是對保護自然生態的無聲宣言。
這麼房子是位於阿根廷的一個地區，儘管看似與世隔絕，但事實上卻擁有非常完備的設施，同時還可以擁抱都市生活所缺乏的大自然景緻，是令許多城市人垂涎的世外桃源。
建物的空間分佈主要是圍繞著一個核心地帶，裡頭還包括之前提過的大樹。用於社交聚會的起居室和廚房座落在房子的一側，另一側則分配給私人休憩的空間。兩個區域都與花園相通，還設有一條通道，讓居家更為便利，自然光也可透過走廊進入室內。
與北邊正門不同的是，南面的外門是採取封閉式設計。外牆上開啟了一片窗戶，裡頭是一座烹飪用廚房。另一面則是通向後花園，圍牆內是私人房間所在。
從這張照片中，我們可以看到室內的設計細節，以及通往房子兩側的走廊。建築物中心的樹木將大自然帶進了房子裡，是這棟建物中最獨特的特徵。外觀方正的線條讓這座住宅顯得尊貴優雅，與周遭景物更是完美融合。藤架的設計為房子創造出極具趣味的陰影色塊，日光下宛如一座藝術品。
在這張照片中，我們可以看到這座住家的現代化裝潢。大型落地窗營造出寬敞明亮的氛圍。從外部透視內裡，可以看到室內以石材和木頭打造出來的居家溫馨風格，美麗的視覺觀感令人心生嚮往。
如果你喜歡貼近大自然的住宅，那你一定不能錯過以下這些設計專案～
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