10 個院子內的實惠地面泳池

在院子裡面設置一個小泳池可以讓院子中的景色更加美麗，你可以依照你的院子原有的風格，決定你想要怎麼樣的泳池。今天我們集結了 10 個在院子裡的泳池，不管是熱帶風、現代風 、地中海風… 等，都能激盪你的靈感，而其中最值得注意的，無非就是從側面看是透明的泳池了! 事不宜遲，現在就讓我們來瞧瞧，這些坐落在院子中，有美麗裝飾效果卻又實用的泳池吧!
在這樣不是特別大的院子裡面，設置一個圓形的浴池是最好的選擇。以大理石所搭建而成的圓形泳池，很有羅馬浴池的風味。配上旁邊的綠色草坪，以及石頭所搭的小路，這個空間讓人特別放鬆。
在地面上搭建泳池，你就不用往土裡挖，也比較不費工，省錢又省時。泳池光滑的石材，在夏天更有消暑的功能。
這個像是葫蘆狀的泳池利用泳池裡面的燈光，營造出湖水般的綠，搭配上房屋牆面的桃紅色，是不是很有異國的情調呢?
這個院子的泳池走現代的風格，搭配上作為圍牆使用的竹子，形成的反差反而更有美感。夜晚的光一打下來的時候，這個院子的華麗感也立刻上升。
這間院子十分有原野的氛圍，由於空間足夠，因此搭建起了木頭的甲板，讓院子裡更有不同的層次，也讓人有身處在熱帶叢林的錯覺。在中間的泳池，就像是在叢林中的瀑布一樣，讓人期待跳進去的消暑時間。
這個泳池沒有往地下挖掘，反而是搭建了頗高的平台，讓泳池能有一定的深度。泳池上方的涼亭，可以稍微減緩炙熱陽光的直射，避免曬傷。
這個泳池的建材十分簡單，顏色也很中性，與泳池內的深藍色形成對比。院子中栽種了簡單的植物，像是白色的圍牆上的藝術品。
地中海風格的建築常常會使用有圓弧度的造型，而這個小泳池也不例外。圓弧的框讓泳池看起來更有度假感，三層的階梯也讓泳池像是一個分隔出來的小區域一樣。
這樣子透明的泳池，是不是讓你聯想到水族館的透明水池呢? 在裡面游泳的人變成最美麗的風景，似乎不需要其他多餘的裝飾，這個空間就已充滿了獨特性。
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