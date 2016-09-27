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10 個院子內的實惠地面泳池

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 泳池
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在院子裡面設置一個小泳池可以讓院子中的景色更加美麗，你可以依照你的院子原有的風格，決定你想要怎麼樣的泳池。今天我們集結了 10 個在院子裡的泳池，不管是熱帶風、現代風 、地中海風… 等，都能激盪你的靈感，而其中最值得注意的，無非就是從側面看是透明的泳池了! 事不宜遲，現在就讓我們來瞧瞧，這些坐落在院子中，有美麗裝飾效果卻又實用的泳池吧!

圓形浴池

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 泳池
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

在這樣不是特別大的院子裡面，設置一個圓形的浴池是最好的選擇。以大理石所搭建而成的圓形泳池，很有羅馬浴池的風味。配上旁邊的綠色草坪，以及石頭所搭的小路，這個空間讓人特別放鬆。

地面上的泳池

Piscina Arena, UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras 泳池
UNIC POOLS® &gt; Piscinas Ligeras

UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras
UNIC POOLS® &gt; Piscinas Ligeras
UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras

在地面上搭建泳池，你就不用往土裡挖，也比較不費工，省錢又省時。泳池光滑的石材，在夏天更有消暑的功能。

葫蘆形的泳池

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 泳池
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

這個像是葫蘆狀的泳池利用泳池裡面的燈光，營造出湖水般的綠，搭配上房屋牆面的桃紅色，是不是很有異國的情調呢?

搭配竹子圍牆的泳池

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS 泳池
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

這個院子的泳池走現代的風格，搭配上作為圍牆使用的竹子，形成的反差反而更有美感。夜晚的光一打下來的時候，這個院子的華麗感也立刻上升。

甲板

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 泳池
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

這間院子十分有原野的氛圍，由於空間足夠，因此搭建起了木頭的甲板，讓院子裡更有不同的層次，也讓人有身處在熱帶叢林的錯覺。在中間的泳池，就像是在叢林中的瀑布一樣，讓人期待跳進去的消暑時間。

有涼亭的泳池

Pool Área Barrenechea - Santiago, Moya-Arquitectos Moya-Arquitectos 泳池
Moya-Arquitectos

Moya-Arquitectos
Moya-Arquitectos
Moya-Arquitectos

這個泳池沒有往地下挖掘，反而是搭建了頗高的平台，讓泳池能有一定的深度。泳池上方的涼亭，可以稍微減緩炙熱陽光的直射，避免曬傷。

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簡單的泳池

RESIDENCIA CLUB DE GOLF LA HACIENDA, CESAR MONCADA SALAZAR (L2M ARQUITECTOS S DE RL DE CV) CESAR MONCADA SALAZAR (L2M ARQUITECTOS S DE RL DE CV) 泳池
CESAR MONCADA SALAZAR (L2M ARQUITECTOS S DE RL DE CV)

CESAR MONCADA SALAZAR (L2M ARQUITECTOS S DE RL DE CV)
CESAR MONCADA SALAZAR (L2M ARQUITECTOS S DE RL DE CV)
CESAR MONCADA SALAZAR (L2M ARQUITECTOS S DE RL DE CV)

這個泳池的建材十分簡單，顏色也很中性，與泳池內的深藍色形成對比。院子中栽種了簡單的植物，像是白色的圍牆上的藝術品。

地中海風格的泳池

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata 泳池
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

地中海風格的建築常常會使用有圓弧度的造型，而這個小泳池也不例外。圓弧的框讓泳池看起來更有度假感，三層的階梯也讓泳池像是一個分隔出來的小區域一樣。

木頭露臺階梯

Glass 1701 - Arq. Exterior, Tellini Vontobel Arquitetura Tellini Vontobel Arquitetura 露臺
Tellini Vontobel Arquitetura

Tellini Vontobel Arquitetura
Tellini Vontobel Arquitetura
Tellini Vontobel Arquitetura

如果你的泳池不是往下挖，而是建在地面上，但是深度又過深的話，搭建木頭的露臺階梯會是好辦法。除了可以有實際的功能，在游泳完後也可以直接坐在階梯上休息。

如果你覺得要自己動工太困難，你可以請專家協助你。

透明泳池

Hotel La Purificadora, Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos 泳池
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

這樣子透明的泳池，是不是讓你聯想到水族館的透明水池呢? 在裡面游泳的人變成最美麗的風景，似乎不需要其他多餘的裝飾，這個空間就已充滿了獨特性。

延伸閱讀:夏日的居家小泳池

復古外觀與現代內裝:諾丁丘的建築美學

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