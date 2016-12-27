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7 個你可以從這間房子取得的靈感

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 餐廳
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在一個質樸的村莊內，你應該不會期待看到一個充滿華麗風格的室內裝潢的房子吧? 這本點子簿要介紹的房子有著傳統且較為含蓄的外表，但是一進到屋內，高聳的天花板以及現代的裝潢讓人感到驚艷不已。雖然室內的裝潢偏向華麗風格，但是使用木材以及柔和的色系，還是讓這間房子充滿了溫暖的氣息。

在優秀的波蘭建築師的設計下，你即將會看到許多美好的設計細節，並且能從中獲得許多居家設計的靈感。走吧!讓我們趕快往下看!

外觀

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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這間有著傳統外觀的房子外表看起來十分清新整潔，白色與深灰色這兩個主色系營造出平易近人的第一印象，玻璃窗上的黑色框架是優雅的小細節。

起居空間

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踏進家門，迎面而來的是起居空間那高聳的天花板以及反射著自然光線的美麗木頭地板。從這張圖片中的角度，你可以發現客聽、廚房、餐廳全部都以開放式的格局存在於一樓的空間內，因此可以想像家人們能在此愉悅且無阻礙地與彼此互動。

餐廳

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餐桌是這個空間的中心點，華麗的白色皮革軟墊椅子透露出家中華麗的元素，透明的椅腳也是令人感到驚喜的小細節。另外吸引人目光的就是設置在牆壁內的現代化壁爐，這個家電不僅美觀，還提供智能溫控的功能，確保冬季時室內的舒適度。

廚房

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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極簡風格的ㄇ字型廚房俐落的流理台十分方便料理的人在此上工，數量多的櫥櫃提供了充足的收納空間，也得以維持廚房外觀的整潔。

浴室

homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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浴室是這間房子中最為奢華的空間，寬敞的水療浴缸讓人非常期待洗澡時光的到來。光滑的磁磚表面也帶來高貴感，與洗手台的黑色壁面產生強烈的對比。長形的窗戶則負責引入光線，並且維持浴室的清爽乾燥度。

一樓設計圖

homify 牆面
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二樓設計圖

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延伸閱讀: 擁抱大自然！用原始素材打造的湖邊住宅

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4.5

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