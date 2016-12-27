7 個你可以從這間房子取得的靈感

在一個質樸的村莊內，你應該不會期待看到一個充滿華麗風格的室內裝潢的房子吧? 這本點子簿要介紹的房子有著傳統且較為含蓄的外表，但是一進到屋內，高聳的天花板以及現代的裝潢讓人感到驚艷不已。雖然室內的裝潢偏向華麗風格，但是使用木材以及柔和的色系，還是讓這間房子充滿了溫暖的氣息。

在優秀的波蘭建築師的設計下，你即將會看到許多美好的設計細節，並且能從中獲得許多居家設計的靈感。走吧!讓我們趕快往下看!