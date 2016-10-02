你是否曾經將創意揮灑在家中的牆壁上呢? 無論是利用一些有特別的圖案的壁紙，漆上絢麗顏色的油漆或使用有紋理的石頭和磚頭，牆面的佈置其實有超乎你想像的可能性，並且能為你的家增添個性和不一樣的風格。你也可以嘗試一些很有戲劇效果的照明方式、改變你的牆面用色，或是在擺放你最珍貴的相框或是裝飾品。不論是哪一種佈置方式，最重要的就是千萬不要讓你的牆面流於平凡。現在就讓我們一起看看，19 個讓家中牆壁更有現代感的佈置方法。
在家中門口的牆壁鋪上經過處理的石頭，配合上打亮的照明，能夠讓來訪的客人留下深刻的第一印象。
這個牆面有著長方形以及方形的收納格，風格各異的擺飾品讓畫面很豐富。
不同大小以及形狀的內嵌式收納格能夠讓你的牆面充滿不同的層次，也可以依照大小擺放不同的裝飾品，非常有靈活性。
利用矮牆作為區分空間的道具是非常聰明的方法，你還可以將一半的牆面挖空，放上你愛的裝飾品。
家中一定有個被遺忘的角落，在上面擺放一些花草，就能讓小角落充滿生機。
專業的木匠能夠為你打造創意的牆面收納空間，這兩個白色的展示櫃讓牆面一點也不乏味。
喜歡田園風情的你，可以將壁面漆上偏橘紅色調的油漆。
利用牆面打造一個室內花園，能夠讓家中增添自然的氣息。你可以用石頭或是磚頭鋪滿選定的牆面，搭配小石頭以及柔和的照明，打造原野風情的效果。
在牆面的空間上增加層架，將喜歡的收藏品或是裝飾品擺在上面，能夠為你的家中入口添加層次，並更有高雅的氣息。
如果你愛好欣賞藝術品，自己也收藏了一些畫作的話，把它們掛在牆壁上是最棒的裝飾以及收納方式了。所有來訪的客人都能一窺你的藝術品味，何樂而不為?
增設收納櫃的牆壁可以解決小面積公寓的空間問題，設計得宜的話，還能像是房間內的裝飾品一樣美觀。
嵌入式的牆壁收納能夠將你的書籍以及收藏品全部有條有理地收納在一塊，像這樣不同形狀大小的收納櫃，還能擺放盆栽，十分多功能。
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