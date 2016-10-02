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19 個讓家中牆壁更有現代感的佈置方法

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
La ventana indiscreta, ACABADOMATE ACABADOMATE 臥室
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你是否曾經將創意揮灑在家中的牆壁上呢? 無論是利用一些有特別的圖案的壁紙，漆上絢麗顏色的油漆或使用有紋理的石頭和磚頭，牆面的佈置其實有超乎你想像的可能性，並且能為你的家增添個性和不一樣的風格。你也可以嘗試一些很有戲劇效果的照明方式、改變你的牆面用色，或是在擺放你最珍貴的相框或是裝飾品。不論是哪一種佈置方式，最重要的就是千萬不要讓你的牆面流於平凡。現在就讓我們一起看看，19 個讓家中牆壁更有現代感的佈置方法。

1. 增添戲劇性

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GRUPO VOLTA

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在家中門口的牆壁鋪上經過處理的石頭，配合上打亮的照明，能夠讓來訪的客人留下深刻的第一印象。

2. 各式的擺設

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ADRIANA MELLO ARQUITETURA

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這個牆面有著長方形以及方形的收納格，風格各異的擺飾品讓畫面很豐富。

3. 創造層次

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ACABADOMATE

ACABADOMATE
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不同大小以及形狀的內嵌式收納格能夠讓你的牆面充滿不同的層次，也可以依照大小擺放不同的裝飾品，非常有靈活性。

4. 區分空間

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PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

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利用矮牆作為區分空間的道具是非常聰明的方法，你還可以將一半的牆面挖空，放上你愛的裝飾品。

5. 裝飾性的牆面

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壁紙、鏡子、打光用的照明，都可以讓你的牆面更有裝飾性，放上你最愛的相框，也能讓牆面更有你的影子。

6. 被遺忘的角落

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RH Casas de Campo Design

Kiko House

RH Casas de Campo Design
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家中一定有個被遺忘的角落，在上面擺放一些花草，就能讓小角落充滿生機。

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7. 創意的收納空間

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Ana Levy | Arquitetura + Interiores

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專業的木匠能夠為你打造創意的牆面收納空間，這兩個白色的展示櫃讓牆面一點也不乏味。

8. 特殊的裝飾

Living Room ZERO9 客廳
ZERO9

Living Room

ZERO9
ZERO9
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在牆壁上釘上層架並不是什麼新鮮的事了，但是你所選擇的層架樣式可以大大地影響牆面的風格，擺放上的裝飾品也如此。

9. 田園風情

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Régua Arquitetura

Régua Arquitetura
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喜歡田園風情的你，可以將壁面漆上偏橘紅色調的油漆。

10. 自然的光線

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利用柔和的黃光，照亮內嵌牆壁格，任何擺放於此的物品都會立刻化身為博物館中的館藏。

11. 用光線加強效果

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這個牆面有著內嵌的層架，利用內建的照明，擺放的書本就像是藝術品一樣的發光著。

12. 床頭櫃的替代方案

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如果你想要打造一個優雅又夢幻的臥室，你可以試著以美麗的壁紙以及照明，取代床頭櫃。

13. 鮮明的牆面

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如果你的牆面上已經有層架，那麼漆上鮮豔的顏色能夠讓你的牆面更加活潑。黃色就是一個不錯的選擇。

14. 天然的素材

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Spazio3Design

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Spazio3Design
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利用牆面打造一個室內花園，能夠讓家中增添自然的氣息。你可以用石頭或是磚頭鋪滿選定的牆面，搭配小石頭以及柔和的照明，打造原野風情的效果。

15. 高雅的空間

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ARCO Arquitectura Contemporánea

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ARCO Arquitectura Contemporánea
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在牆面的空間上增加層架，將喜歡的收藏品或是裝飾品擺在上面，能夠為你的家中入口添加層次，並更有高雅的氣息。

16. 浴室層架

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內嵌的浴室牆面收納格像是窗戶一樣，小巧可愛，而且還能為你的浴室增加更多機能。

17. 藝術品

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DIN Interiorismo

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如果你愛好欣賞藝術品，自己也收藏了一些畫作的話，把它們掛在牆壁上是最棒的裝飾以及收納方式了。所有來訪的客人都能一窺你的藝術品味，何樂而不為?

18. 牆壁內的收納

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增設收納櫃的牆壁可以解決小面積公寓的空間問題，設計得宜的話，還能像是房間內的裝飾品一樣美觀。

19. 有條有理

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嵌入式的牆壁收納能夠將你的書籍以及收藏品全部有條有理地收納在一塊，像這樣不同形狀大小的收納櫃，還能擺放盆栽，十分多功能。

延伸閱讀:10 個讓牆面更具現代感的妝點方法

點石成金：死寂老屋化身黃金藝術品般的霸氣住宅
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