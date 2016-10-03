樹林中的黑珍珠：有菱有角的沈穩系木屋

今天我們將要欣賞的是向山建築設計事務所的達人們所設計的房子。這間有菱有角的住宅是由石板和染色木材所建構而成的。這間外型十分沉穩的木屋被周遭鬱鬱蔥蔥的綠意環繞著。室內的裝潢帶有濃厚日本傳統的風格，許多小細節也令人眼睛一亮。設計師的目標是創造家人能夠自由移動的空間，也因此利用了不同高度的階梯連結各個區域。除了主要的生活空間以及臥室外，這間房子還有一個美麗的車庫。跟著我們的腳步，一起探索這間房子吧!
這個家的外觀讓人聯想到一個木盒子，特別是包住露台的木框，看起來就像是一組排列整齊的火柴桿。露臺的後方的房間屋頂角度十分有趣，而框起大面積玻璃窗的木材也與黑色的外觀形成強烈的對比。
前往房子的二樓左側邊時，你會發現一個十分開放的餐廳。大的窗框與周圍屋頂的角度相同，窗戶也讓二樓充滿足夠的光線，在室內的人還能欣賞到外頭質樸的農田景色。
剛剛看到的餐廳的下方是二樓的起居空間，淡藍色的L型沙發可以容納許多親朋好友，適合大夥兒在此聚會。沙發的正前方也有大面積的窗戶，因此這個區域也洋溢著溫暖的日照。從這個角度也能欣賞到餐廳天花板的特殊角度。
你有看過那麼時尚美麗的車庫嗎? 停車位置的上方甚至還設計了一個小的工作區，家人們可以在木頭長桌處做手工藝，或是看一些書，書桌上方的窗戶也讓高度較低的這個區塊能更明亮。
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