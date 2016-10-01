看圖偷學步! 5 間時尚別緻的廚房

廚房是填飽家中成員的胃的重要地帶，對於民以食為天的台灣人來說，我們對食物的要求很高，甚至到挑剔的程度。既然對食物有如此的要求，也不能放任廚房的裝潢啊! 今天我們整理了 5 個不同風格，但是同樣別緻時尚的廚房。你可以從中找到適合你的廚房的靈感，把這個有灶神的地方打造成時尚別緻的模樣，這樣一來你料理的時光會更加愉悅，做出來的食物也會更為美味。
打造一個時尚的廚房，最先會想到的顏色是什麼呢? 在這間廚房中，木材的顏色是主打色，加上偏為冷調的灰藍色以及白色，廚房立刻變身時尚份子。可愛的廚房用品們，也成為這個空間的裝飾品，這樣的廚房，是不是很有時尚的鄉村風格，甚至還有點小古董店的氣息呢?
這間廚房是極致工業風的時尚代表。如果你想要一間有工業風的酷勁，卻又不會太過冷調的廚房，你可以參考那裸露的水泥天花板，搭配上較為柔和的木頭桌子以及層架，以調和整體的氣氛。垂吊的幾個吊燈十分有時尚感，不同造型的數張椅子，也讓這間廚房更有個性。
如果不確定要如何打造出這樣的廚房，專家們很樂意協助!
如果你想要打造一個簡單的廚房，那麼你可以先選擇顏色的基調。例如這間廚房的主色調是藍色以及白色，白色的牆面可以靈活地搭配不同顏色的裝飾品，而磁磚則能帶來可愛清新的風格。接著你只需要選擇風格不會差太遠的吊燈以及桌椅就大功告成。
在這個充滿木頭香氣的廚房中，最引人注意的無非就是亮紅色的冰箱了! ㄇ字型的廚房設計讓料理的人可以靈活地穿梭於此，拿取東西都十分方便。另外值得注意的重點就是牆面上不規則的木頭儲物小櫃，上面擺放調味粉的方式，真的頗有美國餐館的風格呢!
黑與白能夠勾勒出帶有酷味的風格，這間廚房利用白色與黑色的對比，營造出簡約且時尚的風格。深灰色的廚房系統櫃一點也不讓人感到壓迫，反而十分沉穩大器，光滑的廚房牆面，好清洗外也更為有時尚感。
這間面積不大的開放式廚房主要使用芥末色跟木頭，面向家中生活區域的流理台以及吧檯設計，能夠促進家人彼此的交流。三層的木頭層板上面可以擺放許多碗盤以及廚房用品，像是藥局藥櫃一般的數個小抽屜也能將廚房的用品有條理地收納起來。
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