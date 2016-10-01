看圖偷學步! 5 間時尚別緻的廚房

廚房是填飽家中成員的胃的重要地帶，對於民以食為天的台灣人來說，我們對食物的要求很高，甚至到挑剔的程度。既然對食物有如此的要求，也不能放任廚房的裝潢啊! 今天我們整理了 5 個不同風格，但是同樣別緻時尚的廚房。你可以從中找到適合你的廚房的靈感，把這個有灶神的地方打造成時尚別緻的模樣，這樣一來你料理的時光會更加愉悅，做出來的食物也會更為美味。