8 個為家中招財的風水法則

紅色、綠色和紫色是能夠招財的顏色，然而這不代表你要一次使用上所有三種顏色！像圖中的方式，你可以局部使用這些招財的顏色，例如選擇紅色的座椅，將紫色的坐墊放在沙發上，或是在家中種些綠色植物。最重要的是，不要為了招財，硬是用上讓你感到不舒服的顏色。

如果你不知道如何搭配顏色，專家們願意拔刀相助。