8 個為家中招財的風水法則

誰說相信風水是迷信呢? 不只台灣人信風水，連歐洲人也相信風水之於家中佈置裝潢的重要性。今天我們想要傳授給你 8 個用風水為家中招財的訣竅。不管是門的設計，或是室內的色調，從小地方做起，也許你就能改善家中以及自己的運勢，進而增加招財的機會。
大門是一個家的門面，你想想，如果這個門面蓬頭垢面，是不是當你一踏入家門，心情就已經頹廢不已了呢? 如果你想要招財，千萬要確保大門以及走道的整潔，你還可以使用門墊以及盆栽來妝點大門周圍的區域，並且經常性地打掃整理，讓房子入口維持美好樣貌。
紅色、綠色和紫色是能夠招財的顏色，然而這不代表你要一次使用上所有三種顏色！像圖中的方式，你可以局部使用這些招財的顏色，例如選擇紅色的座椅，將紫色的坐墊放在沙發上，或是在家中種些綠色植物。最重要的是，不要為了招財，硬是用上讓你感到不舒服的顏色。
如果你不知道如何搭配顏色，專家們願意拔刀相助。
信風水的人應該都知道一些能夠招財的傳統黃金家飾品，如蟾蜍或是一些幸運硬幣。你可以在家中擺設這些飾品，增加招財的機會。
廚房具有壓製凶方煞氣的功能，因此好好地維持這個區域的整潔，能夠有助於招財。
雜亂對於風水來說是大忌。建議你可以經常清理你的冰箱，將已經壞掉的食物丟掉，這樣家裡不會有異味，找東西有效率許多，也更能招財。
一個通風的房間不僅能讓人感到更為舒暢，也可以讓好的能量在此流動。請定時整理家中，丟棄不常使用的物品，讓家中維持有條有理的好形象，這樣住起來開心，也更栗招財。
水是風水的重要因素之一，所以請避免家中有漏水的情形，如果水龍頭有損壞，一定要立刻請人來修理。除此之外，也要確保家中沒有積廢水。
陰暗且讓人感到寒冷的房子會阻止正能量，因此你可以利用藝術品、照片、家飾品或是植物點亮你的家，為空間增添清新的氣息。
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