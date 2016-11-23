應有盡有的 21 坪住宅

這個設計精美的家雖然面積不大，但是裡頭提供了一個家所需的所有生活機能，而設計師運用了感性的一面，築出一個充滿愛與溫暖的空間。以中性色調而打造出沉穩的外型，讓人想像不到室內的風格優雅中帶有一絲浪漫，能夠與親朋好友盡享戶外時光的庭院更是這間住宅的重點。

現在就來欣賞這間應有盡有的 21 坪住宅，一起感受設計師親手打造的溫馨樂園。