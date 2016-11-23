這個設計精美的家雖然面積不大，但是裡頭提供了一個家所需的所有生活機能，而設計師運用了感性的一面，築出一個充滿愛與溫暖的空間。以中性色調而打造出沉穩的外型，讓人想像不到室內的風格優雅中帶有一絲浪漫，能夠與親朋好友盡享戶外時光的庭院更是這間住宅的重點。
現在就來欣賞這間應有盡有的 21 坪住宅，一起感受設計師親手打造的溫馨樂園。
這個家的背景是美麗的樹林，而其外觀使用的中性色調，讓房子能夠和諧地與自然共存在同個空間中。雖然外型似乎有些中規中矩，但你也應該不難想像，這樣的家十分堅固耐用，而且隨著歲月流逝，也依舊耐看。
庭院中的座椅十分有時尚感，並且以不同的地面材質分隔出聊天的區域。房子牆上的照明設備，讓屋主能夠不管在白天或黑夜，都能夠享受在戶外的時光。整齊的造景，十分賞心悅目。
看到這個家的設計圖，你應該可以體會我們所說的
應有盡有。設計師妥善安排 21 坪的可用面積，細心規劃了臥室、廚房、餐廳、廁所、客廳等區域。你也能發現，在這個家的各個面都有對外的窗戶，因此想必室內自然明亮動人!
一走進客廳的空間，立刻能感受到其優雅的氣息。灰色的牆面配上白色的電視櫃，以及米白色的沙發，簡單又典雅。淺色系的木頭地板也讓客廳這個生活空間更加令人放鬆，天花板所嵌入的照明設備，也能讓夜晚的家中散發著光芒。
臥室同樣也裝置了一台電視，深灰色與白色的系統櫃讓畫面更有層次，電視上面的櫃子設置的間接照明讓房間在晚上有不一樣的視覺效果，輕薄的窗簾則帶來一絲浪漫的氣息。
應有盡有的 21 坪住宅，是不是讓你也想要入住呢?
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