突破空間限制! 暗藏驚喜的開放式都市住宅

據統計，近年台北市的人均住面積僅有9.64坪，數字每年持續下跌。我們總是認為空間小就代表沒有設計空間，這可是大錯特錯！國外設計師在處理小型住宅的時候，通常都會利用開放式空間(Open Floor Plans) 、穿透式走廊 (Pass-through Hallways)或者是特大玻璃窗等等的元素來擴大空間感，效果總是出乎意料的好！
今天帶大家來到一所剛進門就一目了然的小型都市住宅，看看設計師怎樣利用不同的技巧來打造出一個舒適、而且還暗藏一大亮點的居住空間！
房子有多大，一眼就看出來了！神奇的是空間雖小，放眼望去卻不覺得狹窄，這一定要歸功於通往陽台的玻璃門和純白的主調：玻璃窗或玻璃門有助於引入大量自然光，純白的傢俱和牆面可以反線光線，打造出明亮寬敞的空間。
開放式廚房一直都是擴大空間感的好幫手，少了厚厚的牆壁阻隔光線，效果真的會差很大。而中島式廚房同樣也是節省空間的選擇，圖中兼具流理台、烤箱和爐灶於一身的中島實用性高，還同時把餐廳和客廳分隔開來。
廚房對開來的是客廳，嵌入牆壁的書架以深灰色為基調。如果不放書的話，也可以放各種精品珍藏，節省空間之餘也加添個人品味；牆上的裝飾品不多，保持了空間的整潔。
從另外一個角度總覽客廳、廚房和餐廳。屋主選用了天花板吊燈取代一般的螢光燈，少了一份單調，多了一種現代感。如果空間這麼小的話，要謹記像上圖一樣盡量減少雜物堆積，保持整潔簡約的空間。
講了這麼久，到底這一所都市住宅的驚喜或亮點是甚麼呢？登登登登，就是這一個少見的開放式浴室了！對於同居的情侶或夫妻來說，省了空間也添了情趣呢！少了門的阻隔，走廊呈現一種開放的狀態。此外，洗臉盤和牆壁之間的空間成為了實用的收納儲物架，盡分每一分每一寸。
洗臉盤底下是個實用的收納空間，地板的圖案為浴室添了一份活力。雖然說，這一種嶄新的浴室設計概念非常創新，可是不一定適合每一個人！所以歡迎你隨時在homify平台上尋找專業人是幫忙，一同設計最適合自己的新家喔！
延伸閱讀: 8個保證讓你一眼愛上的精緻小廚房