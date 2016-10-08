12 個臥房設計最常犯的錯誤

睡眠佔去人生中四分之一到三分之一的時間，光看到這個數字就很容易了解到臥房的重要性吧？然而，有許多人在設計或佈置這個最私人的空間時，犯下了多個可以避免的錯誤！錯誤的設計不僅會影響臥房的觀感和氛圍，甚至可能會影響大家的睡眠品質！現在趕快來看看大家最常犯的 12 個錯誤，免得為時已晚！
一個人躺在 King Size 加大雙人床上滾來滾去的感覺棒極了！可是等一下，你的臥房放得下嗎？選購睡床時，我們應該避免購入尺寸過大的床以免它佔滿了臥房的空間，結果其他的東西通通都放不下！
上圖的臥房設計是個例外，因為它經過設計師多重的考量以後才能打造出這樣子的空間，一般我們不建議小房大床的配搭喔！
無論在粉刷臥房或選購傢俱的時候，應該避免選用過於明亮鮮艷的顏色，比如說鮮紅或鮮橘色；相對來說，暖色系或大地色系比較理想，因為這些顏色有助於打造舒適恬靜的氛圍，圖片中的就是個好例子。
在這個私人空間裡，特別是對於女生說來，大至包包、小至化妝品總是放得到處都是。如果臥房的儲物空間足夠的話，房間的整潔度和舒適度必定瞬間提升。
誰會想待在一間常年不見天日的臥房裡呀？充足的照明、甚或最理想的自然光是打造理想臥房的重要一步！
不是說每個人一定要在牆上掛滿藝術品，可是如果房子只有傢俱和空蕩蕩的四面牆，看起來就很無趣吧！像上圖的例子一樣，簡單地在牆上掛幾幅畫，個人品味馬上提升！
臥房是個休息的地方，不要再讓電視機或其他電子產品打擾你了！
有些事情真的不能急！如果你一下子不加細心考量就直接衝到連鎖傢俱店買一大堆有的沒的，到最後只會是個災難而已！請你花點時間慢慢規劃，一步一步地搜集和選購傢俱吧。
選用特大的透明玻璃窗是件好事，可是在臥房這樣的私人空間裡，絕對不能忘記自己的隱私！怎樣平衡美感與隱私，請大家要細心地規劃喔！
一般我們在佈置臥房的時候，單純把家具填滿空間就算了，結果連轉個身也很困難！不要再不假思索地讓傢俱成為空間殺手，我們應該多考量臥房的間隔空間並加以利用！比如說圖中上下擺放的床和沙發，正好利用了房間的高度，也騰出了不少臥房的空間。
這是你理想中的臥房嗎？可以全躺的浴缸欸！當然，不是每個人的臥房都放得下按摩浴缸，可是每個人絕對都可以打造出最適合自己的舒適空間！多以自己的品味和習慣為出發點，並謹記「舒適為上」，而非盲目地跟隨潮流。
有不少人每天早上起來總是腰酸背痛，你有想過元兇就是你一直忽略的枕頭和床墊嗎？買一些品質比較好的床品和丟掉過多的抱枕吧！畢竟到最後，臥房最主要的功能還是讓你好好地睡一覺啊！
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