12 個臥房設計最常犯的錯誤

睡眠佔去人生中四分之一到三分之一的時間，光看到這個數字就很容易了解到臥房的重要性吧？然而，有許多人在設計或佈置這個最私人的空間時，犯下了多個可以避免的錯誤！錯誤的設計不僅會影響臥房的觀感和氛圍，甚至可能會影響大家的睡眠品質！現在趕快來看看大家最常犯的 12 個錯誤，免得為時已晚！