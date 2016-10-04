日式公寓大翻新: 比美精品飯店的時尚住宅

截至 2016 年7月，日本東京的人口上升至 1362 萬，是個名符其實的巨型都市。隨著人口的攀升，人們對住屋的需求當然節節上升。與此同時，舊屋翻新在這個地少人多的現代都市裡擔任了一個重要的角色。今天 homify 帶大家來到東京的一所公寓，看看日本設計公司有限会社タクト設計事務所怎麼利用有限的舊公寓空間，打造出實用又彷如精品飯店一樣的新家。
外表簡約時尚的公寓大門，究竟內藏甚麼樣的秘密呢？
進門上樓以後，放眼望去，根本連話也說不出來吧！整個所謂的日式公寓就只是冷冰冰的鋼筋混凝土牆壁而已啊！從結構的層面來說，鋼筋混凝土 (Reinforced Concrete) 是種堅固耐用的材料，也是台灣目前最常用的建築材料之一。只是說在設計室內空間的時候，設計師得多花腦筋讓房子擺脫這一種陰暗冰冷的調調。
房子的空間不大，可是設計師總是有辦法！室內的空間因為特大的窗子和充足的照明而不再陰暗， 天花板裝有富有現代感的聚光燈，感覺就像是個飯店房間一樣！
鋼筋混凝土堅固，可是也意味著室內的隔間難以被變動。既然室內空間無法打通，那麼設計師只好花心思想一想要怎麼利用這一個小房間。
剛剛提到小房間變成了圖片左邊的廚房。都市人一般忙於工作，通常都會出外用餐，對廚房的需求或許不大。所以設計師打造了一個迷你的廚房，一併把洗衣機也放進去，盡用空間。
從另一個角度看廚房，廚具廚櫃什麼的並不多，夠用就好了。
工作一整天回家以後，能夠在一個簡約又時尚的浴室裡好好地洗個澡真的是 非 常 重 要！我們還是立馬看看改造後的浴室吧！
就是這個樣子！我們只想在這麼簡約漂亮的浴室裡淋著浴，洗去一整天的疲勞。設計師選用最基本款的黑白兩色作主調，就好像飯店的淋浴間一樣簡單又好看。
毗連淋浴間的就是廁所和洗臉盤。討喜的淺色木地板，配合柔和的燈光營造出舒適的氣氛。牆上的大鏡子有助於擴大空間感，浴室空間雖小卻不覺得壓迫。
怎麼連下樓以後通往大門的走廊都有精品飯店的感覺呢？實在是讓人感覺「賓至如歸」！
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