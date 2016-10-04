日式公寓大翻新: 比美精品飯店的時尚住宅

截至 2016 年7月，日本東京的人口上升至 1362 萬，是個名符其實的巨型都市。隨著人口的攀升，人們對住屋的需求當然節節上升。與此同時，舊屋翻新在這個地少人多的現代都市裡擔任了一個重要的角色。今天 homify 帶大家來到東京的一所公寓，看看日本設計公司有限会社タクト設計事務所怎麼利用有限的舊公寓空間，打造出實用又彷如精品飯店一樣的新家。