女孩為獨立生活打造的 7.26 坪小窩

都市居，大不易，年輕單身貴族想在都會中擁有一處安身立命之地，卻又不想在擁擠的蝸居裡度日，有什麼好法子可以解決住的問題呢？今天的點子簿中，我們要分享一位年輕女孩的故事。她買下了一個面積只有 7.26 坪的工作室，並且改造這個空間。在這裡要容納下現代化客廳、小型廚房，還要有舒適的臥室，聽來似乎天方夜譚，設計師能不能達成使命呢？以下就來一探究竟！
入口處即是廚房，緊連著一處小小的閱讀兼工作空間。儘管這個迷你公寓有著良好的建築結構和條件，但因為缺乏設計規畫，也幾乎沒有裝潢，看來毫無美感，功能性也欠佳！
重新裝潢後，出現全然不同的觀感！這裡所採用的各種元素，都力求將每一寸空間運用到極致。白色牆壁和櫥櫃，搭配上木質地板，散發出簡單精緻的優雅氣質，同時也讓空間感覺放大了。天花板上的吊燈，以及個性化的書桌，更賦予這個小廚房溫馨舒適的氛圍。
在廚房一側的小角落裡，有這麼一處被浪費掉的空間。把它隔起來另做利用，可能太讓人感到壓迫，因此設計師決定採用開放式運用，讓空間感顯得更開闊。
再造後的空間充滿了實用功能！這裡裝置了一座很實用的櫥櫃，採用滑動式櫃門，可以省掉開門時占去空間。櫃子裡可以擺放許多餐具，甚至還隱藏了一台平面電視，以及其他家電必需品。如此多用途的整合式家具，可說是迷你公寓的必備品。
儘管有這片可以看到外部景觀的寬敞窗戶，但是缺乏裝潢的模樣，看來非常蕭索淒涼。即使窗外有美景，也不會引你來憑窗欣賞。設計師站在這裡觀察，心中早生出許多好點子！
改造後，這裡成為一個美妙的休憩角落！不僅可以悠閒地享受窗外景緻，大量的自然光流洩進屋內，創造出敞亮的視覺來。家具和裝潢主要採用純白色系搭配木材的溫暖色調，再以成熟的黑色來加以調和。想像坐在這裡靠著舒適的抱枕，誰都可以這麼坐到黃昏吧！
參觀到這裡，你一定很想知道臥室設在哪個位置吧？這座滑動式設計的平臺，其實就是前一張照片裡，擺在窗前的那片平板。它的設計非常精巧，想要休息時，只要把它架設到客廳沙發上面的空間。當夜晚來臨時，白天的活動區域變身為一個睡眠區位，兩個空間可以雙重運用！
坐從沙發上，從房間的另一側看向剛才的入口處，你可以發現空間重新裝潢後，充滿了家的溫馨和諧感！儘管坪數真的非常迷你，但經由設計師的魔手，創造出如此寬廣的畫面，室內佈置也具有十足的個人品味，讓人一眼就愛上！
想瞭解更多裝潢住家的方法嗎？那你一定不能錯過以下的文章～