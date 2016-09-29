女孩為獨立生活打造的 7.26 坪小窩

坐從沙發上，從房間的另一側看向剛才的入口處，你可以發現空間重新裝潢後，充滿了家的溫馨和諧感！儘管坪數真的非常迷你，但經由設計師的魔手，創造出如此寬廣的畫面，室內佈置也具有十足的個人品味，讓人一眼就愛上！

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