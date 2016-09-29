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15 個讓你也想自己蓋一間的鄉村小屋

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casas em madeira , CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras
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一個國家吸引人的地方除了充滿繁華霓虹燈的大都市之外，能讓人有不同感受的天然自然環境更是重要的資產。我們今天為你們整理出 15 間使用不同設計、材質以及風格的鄉村小屋。這些房子除了面積之外，還有許多共同點，例如功能性、舒適性、美感以及建材。這些鄉村小屋很適合可望有個可以逃離都市生活的放鬆之處的你，看完這 15 間房子，你應該也會想要與專家們一起構思，設計一間屬於你的鄉間小屋。

有大型戶外露臺的小屋

Rústica e Colonial, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA 露臺
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

對於享受鄉村生活，尋求與自然和農村環境直接親密接觸的人來說，這間鄉間小屋是完美的選擇。在這間有大露臺的小屋，你可以邀請親朋好友一起感受自然的寧靜氛圍。

簡樸之美

Ninho da Coruja - Chalé - Fotografias para Divulgação, DecoraPhotos - RHSPhotos DecoraPhotos - RHSPhotos 商业空间 飯店
DecoraPhotos – RHSPhotos

DecoraPhotos - RHSPhotos
DecoraPhotos – RHSPhotos
DecoraPhotos - RHSPhotos

這個深葡萄柚色的小屋外型很簡樸，有遮陽棚的大型陽台能讓人在享受戶外的生活時不怕過曬。

交錯的屋頂

Residência JA, L2 Arquitetura L2 Arquitetura 房子
L2 Arquitetura

L2 Arquitetura
L2 Arquitetura
L2 Arquitetura

這間小屋的黃色牆面訴說這質樸的鄉間故事，兩個屋頂交錯堆疊的方式帶有殖民地的特色，而房子間的淺色石磚也讓這間看似平凡的房子更具特色。

紅瓦與白牆

Caseiros House , SAMF Arquitectos SAMF Arquitectos 房子
SAMF Arquitectos

Caseiros House

SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos

紅瓦 、白牆以及藍色的窗戶是這間簡單的小房子的重點特色，石頭砌成的地板也很有鄉村的風情。紅瓦搭成的屋頂以及小煙囪則為這間住宅增添了傳統的特色。

衝突美

Casas em madeira , CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras
CASA &amp; CAMPO – Casas pré-fabricadas em madeiras

CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras
CASA &amp; CAMPO – Casas pré-fabricadas em madeiras
CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras

以木頭為主角，搭配上青磚的屋頂的這間小屋的外型帶有日系傳統房子的特色，然而乳黃色的油漆色以及略有熱帶風情的花園則帶有洋派的風格，產生衝突美。

別緻小屋

homify 度假別墅
homify

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這間小屋是不是很有柔和的美感呢? 中性色調的外觀、小巧的窗戶、波浪般的屋頂、三角形的大門屋頂以及門上的精緻裝飾，就像是從童話故事中走出來的房子。

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鄉村魅力

"Dornröschenschloss", miacasa miacasa 房子
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這間小木屋呈現出了傳統的魅力，紅瓦屋頂以及經典的門外露台及白色柵欄皆散發濃厚的鄉村風情。

工業風

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JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
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這間現代風的木屋結合了天然的素材，例如木板，而窗框的鋼、窗戶的玻璃以及屋頂的建材則散發著現代工業風的美感。

玻璃嵌板

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NATALIE TRAMONTINI ARQUITETURA E INTERIORES

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使用大型玻璃嵌板的小屋，結合木頭的箸子以及裝飾品，讓人能夠更盡情地享受自然的環境。

質樸鄉村感

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Smart Wood

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半圓的木頭堆疊在一塊，裸露的白色以及深色的木頭是渾然天成的裝飾品。

栗子屋

Haus am See, Pfeiffer Architekten Pfeiffer Architekten 房子
Pfeiffer Architekten

Pfeiffer Architekten
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這間小屋的外型像是一顆栗子，整面的玻璃取代了牆壁，黑色的框架則勾勒出簡約卻美麗的樣貌。

有腳的小屋

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Zwarthout Shou Sugi Ban

Zwarthout Shou Sugi Ban
Zwarthout Shou Sugi Ban
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這間小屋像是有好多隻腳一樣佇立著，黑色的木材與原色堆疊出美麗的層次。

坐擁天然環境

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Cabana Arquitetos

Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos
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這間小屋坐擁美好的天然環境，因此像是觀景台一般的設計讓人可以盡享屋外風光。

看更多這間小屋的設計細節: 山腰上的小木屋：與自然共生的絕景住宅

美麗的預置屋

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
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由木材製成的預置屋可以完美地適應野外的氣候，而搭建時間短且成本低的優點也十分吸引人。

看更多這間小屋的設計細節:迷你方塊屋:提供完善生活機能的魔術盒

對環境友善的房子

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SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

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房子其實也可以是對環境友善的，這間預置小屋消耗的能量比一般的房子低，可持續性很高!

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