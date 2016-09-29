15 個讓你也想自己蓋一間的鄉村小屋

一個國家吸引人的地方除了充滿繁華霓虹燈的大都市之外，能讓人有不同感受的天然自然環境更是重要的資產。我們今天為你們整理出 15 間使用不同設計、材質以及風格的鄉村小屋。這些房子除了面積之外，還有許多共同點，例如功能性、舒適性、美感以及建材。這些鄉村小屋很適合可望有個可以逃離都市生活的放鬆之處的你，看完這 15 間房子，你應該也會想要與專家們一起構思，設計一間屬於你的鄉間小屋。