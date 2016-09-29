15 個讓你也想自己蓋一間的鄉村小屋

一個國家吸引人的地方除了充滿繁華霓虹燈的大都市之外，能讓人有不同感受的天然自然環境更是重要的資產。我們今天為你們整理出 15 間使用不同設計、材質以及風格的鄉村小屋。這些房子除了面積之外，還有許多共同點，例如功能性、舒適性、美感以及建材。這些鄉村小屋很適合可望有個可以逃離都市生活的放鬆之處的你，看完這 15 間房子，你應該也會想要與專家們一起構思，設計一間屬於你的鄉間小屋。
對於享受鄉村生活，尋求與自然和農村環境直接親密接觸的人來說，這間鄉間小屋是完美的選擇。在這間有大露臺的小屋，你可以邀請親朋好友一起感受自然的寧靜氛圍。
這個深葡萄柚色的小屋外型很簡樸，有遮陽棚的大型陽台能讓人在享受戶外的生活時不怕過曬。
這間小屋的黃色牆面訴說這質樸的鄉間故事，兩個屋頂交錯堆疊的方式帶有殖民地的特色，而房子間的淺色石磚也讓這間看似平凡的房子更具特色。
紅瓦 、白牆以及藍色的窗戶是這間簡單的小房子的重點特色，石頭砌成的地板也很有鄉村的風情。紅瓦搭成的屋頂以及小煙囪則為這間住宅增添了傳統的特色。
以木頭為主角，搭配上青磚的屋頂的這間小屋的外型帶有日系傳統房子的特色，然而乳黃色的油漆色以及略有熱帶風情的花園則帶有洋派的風格，產生衝突美。
這間現代風的木屋結合了天然的素材，例如木板，而窗框的鋼、窗戶的玻璃以及屋頂的建材則散發著現代工業風的美感。
使用大型玻璃嵌板的小屋，結合木頭的箸子以及裝飾品，讓人能夠更盡情地享受自然的環境。
半圓的木頭堆疊在一塊，裸露的白色以及深色的木頭是渾然天成的裝飾品。
這間小屋的外型像是一顆栗子，整面的玻璃取代了牆壁，黑色的框架則勾勒出簡約卻美麗的樣貌。
這間小屋像是有好多隻腳一樣佇立著，黑色的木材與原色堆疊出美麗的層次。
這間小屋坐擁美好的天然環境，因此像是觀景台一般的設計讓人可以盡享屋外風光。
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由木材製成的預置屋可以完美地適應野外的氣候，而搭建時間短且成本低的優點也十分吸引人。
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房子其實也可以是對環境友善的，這間預置小屋消耗的能量比一般的房子低，可持續性很高!