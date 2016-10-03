你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

4 個令你眼睛一亮的小浴室大改造！

Genie Chien Genie Chien
Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver 浴室
Loading admin actions …

浴室是我們每天花上大量時間在裡頭清潔、放鬆、享受被洗滌的地方，這個空間是個人舒緩身心的私密地點，絕對是室內裝修不能忽視的重點區域。但是生活久了，隨著裝潢及器材老舊，它卻可能變成藏污納垢，令人看了就心煩的角落。今天我們要帶大家去參觀 4 個經過設計師巧手改造的衛浴空間，讓你見證重新改頭換面後，充滿美感的驚人轉變。現在就一起來參觀！

​1. 改造前：完全落後過時的裝潢

Umbau & energetische Sanierung eines Bungalows von 1962, puschmann architektur puschmann architektur
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

打開這間浴室一看，映入眼簾的是黑暗單調的視覺。地面和牆面瓷磚完全像是來自前一世代，無法想像在裡頭洗個香浴會是何種氛圍。所有褪色的配件都令人心生沮喪，恨不得掉頭快快離開。

裝修後：乾淨清新百分百

Umbau & energetische Sanierung eines Bungalows von 1962, puschmann architektur puschmann architektur 衛浴浴缸與淋浴設備
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

經由 Puschmann Architektur 設計師的改造，整處空間充滿了美感！鵝卵石地板和牆上的白色瓷磚，讓浴室呈現清新優雅的視覺效果。大面的鏡子使得空間看起來更寬敞明亮。拆掉舊浴缸，換上透明淋浴間，令人好想在裡頭享受一場舒爽的洗浴！

​2. 改造前：乾淨，但是太單調了

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

雖然不太糟，但可以改造的地方真的還不少。馬賽克的藍色瓷磚看起來勉強過關，但視覺上也真是太乏味了。如果能夠重新設計，你認為整體空間可以怎麼規劃呢？

整裝後：時尚又敞亮

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver 浴室
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

所謂神變身，就是像這樣！把舊浴缸打掉後，裝置上這個寬敞的淋浴區。再把古式瓷磚換掉，舖上新的淺色瓷磚，加上明亮色彩後，整個衛浴空間簡直就像被注入了新生命！

​3. 裝修前：過時的外觀

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

過時的暗淡瓷磚，讓人產生公共廁所的聯想，進到這裡，大概不會讓你想在此待上太久吧？更遑論享受一段私人放鬆的休閒時間。

改造後：新穎的風格造型

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

很難相信吧？使用淺色牆磚，刷上新的油漆，就能讓它變得如此面目一新！牆上新打造出來的置物空間，提供了更多儲放沐浴品的地方，再打上很有氣氛的光線，讓每天的例行公事變成愉悅的享受！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

​4. 改造前：單調蒼白到無望

프렌치모던, 취향 저격의 40평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

看起來還算整潔乾淨，但同時也是過時無趣的象徵。空間裡既無儲物的設計，同時也讓水管外露。地板和牆壁瓷磚搭配得很差，讓人一看就心情低落。

裝修後：大膽又明亮

프렌치모던, 취향 저격의 40평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인 浴室
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

改建後的風貌，讓人一看就愛上！黑白色系的應用，風格大膽卻不退流行。漂亮的地板磁磚和黑色浴缸，共同營造出時尚的風格，和黑框大面鏡子及蓮蓬頭，更構成了完美的絕搭！

如果你喜歡這些浴室變身的設計，那你一定不能錯過以下文章～

延伸閱讀：

8 款讓你超想擁有的浴室創意瓷磚！

樹林中的黑珍珠：有菱有角的沈穩系木屋
喜歡這些浴室的裝修創意嗎？留言分享你的想法吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了