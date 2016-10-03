4 個令你眼睛一亮的小浴室大改造！

浴室是我們每天花上大量時間在裡頭清潔、放鬆、享受被洗滌的地方，這個空間是個人舒緩身心的私密地點，絕對是室內裝修不能忽視的重點區域。但是生活久了，隨著裝潢及器材老舊，它卻可能變成藏污納垢，令人看了就心煩的角落。今天我們要帶大家去參觀 4 個經過設計師巧手改造的衛浴空間，讓你見證重新改頭換面後，充滿美感的驚人轉變。現在就一起來參觀！
打開這間浴室一看，映入眼簾的是黑暗單調的視覺。地面和牆面瓷磚完全像是來自前一世代，無法想像在裡頭洗個香浴會是何種氛圍。所有褪色的配件都令人心生沮喪，恨不得掉頭快快離開。
經由 Puschmann Architektur 設計師的改造，整處空間充滿了美感！鵝卵石地板和牆上的白色瓷磚，讓浴室呈現清新優雅的視覺效果。大面的鏡子使得空間看起來更寬敞明亮。拆掉舊浴缸，換上透明淋浴間，令人好想在裡頭享受一場舒爽的洗浴！
雖然不太糟，但可以改造的地方真的還不少。馬賽克的藍色瓷磚看起來勉強過關，但視覺上也真是太乏味了。如果能夠重新設計，你認為整體空間可以怎麼規劃呢？
所謂神變身，就是像這樣！把舊浴缸打掉後，裝置上這個寬敞的淋浴區。再把古式瓷磚換掉，舖上新的淺色瓷磚，加上明亮色彩後，整個衛浴空間簡直就像被注入了新生命！
過時的暗淡瓷磚，讓人產生公共廁所的聯想，進到這裡，大概不會讓你想在此待上太久吧？更遑論享受一段私人放鬆的休閒時間。
很難相信吧？使用淺色牆磚，刷上新的油漆，就能讓它變得如此面目一新！牆上新打造出來的置物空間，提供了更多儲放沐浴品的地方，再打上很有氣氛的光線，讓每天的例行公事變成愉悅的享受！
改建後的風貌，讓人一看就愛上！黑白色系的應用，風格大膽卻不退流行。漂亮的地板磁磚和黑色浴缸，共同營造出時尚的風格，和黑框大面鏡子及蓮蓬頭，更構成了完美的絕搭！
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