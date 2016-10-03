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8 款讓你超想擁有的創意浴室磁磚

Genie Chien Genie Chien
homify 衛浴更衣間
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磁磚已是現代化浴室不可或缺的配備。選擇合適的磁磚，不僅可以營造時尚的觀感，也讓浴室容易維持整齊清潔。陶瓷的材質可以防止潮濕，避免黴菌的生長。在一切講求時尚的今天，設計師為你打造出許許多多精美的款式，讓消費者能夠依照自己的品味和預算，選擇適合自己空間需求的商品。現在就讓我們一起來參觀 8 款設計新穎獨特的浴室磁磚！

​1. 冷靜輕鬆風格

Sensestone Light Grey Matt Tiles homify 衛浴更衣間
homify

Sensestone Light Grey Matt Tiles

homify
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在這處寬敞的浴室裡，裝置了霧面的紋理磁磚。它具有防滑效果，適用於潮溼的空間。光線充足的室內，對映著室外滿眼的綠意，讓這處空間看來宛如世外桃源。

​2. 很酷的斯堪地那維亞風

homify 牆壁與地板磁磚
homify

homify
homify
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喜歡北歐風格的人，絕對無法抗拒這款美麗的斯堪地納維亞風裝潢！採用多種形狀、色彩及圖案的這款磁磚，在地板上以蜂巢形態呈現，牆面上則是矩形方塊排列成人字形。灰色調的磁磚營造出時尚的氛圍。

3. 黑、白和灰三色調

Rewind, Ragno Ragno 牆壁與地板磁磚
Ragno

Ragno
Ragno
Ragno

這個設計時尚的衛浴室，採用六邊形磁磚來裝潢地板和部分牆面。結合了黑色、白色和灰色的搭配，輔以木質的凳子，使空間看起來更具吸引力。

4. 古典花案地板

Tiana House, 08023 Architects 08023 Architects 現代浴室設計點子、靈感&圖片
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

這個浴室裡採用整潔的白色內裝搭配上花色磁磚，一看彷彿令人驚豔的拼貼藝術，和木質的櫥物櫃及粉色的洗臉檯，構成了柔和諧調的氣氛。

​5. 微妙的主題

Brick Tile Series Tileflair 牆面
Tileflair

Brick Tile Series

Tileflair
Tileflair
Tileflair

以單色打造的牆磚，有著別具風格的美妙圖案，乍看之下像是蝕刻出來的效果，和木製的梳粧檯及木框鏡子，共同搭出低調完美的風格。

6. 清新舒爽感

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

這裡充滿著舒適、陽光且愉悅的視覺，但是屋主還嫌不足，採用以黑白圖案打造出來的磁磚地板，如此美麗的舖排，再搭配上無框鏡面和大容量櫥物櫃，才算滿足了他對空間的要求。

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​7. 戲劇風格

Luxury Bathroom , Studio Hooton Studio Hooton 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Studio Hooton

Luxury Bathroom

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

如果你嫌淺色太單調，想來點奢華風，那就可以參考這款充滿了戲劇感的磁磚。設計風格相當簡單，但仔細觀察，這些閃閃發光的馬賽克磁磚可是裝潢豪華浴室不可或缺的必備品。

8. 寧靜的浴室設計

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta 浴室
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

視覺上呈現一片寧謐的氛圍，木製的地板和白色方塊磁磚，搭配上大面的鏡子，再打上明亮的燈光，營造出既優雅又平和的格調來。

需要更多靈感來裝潢你的小浴室嗎？那你一定不能錯過以下文章～

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